Preview du Championnat de France 2023-24 : le SLUC Nancy

À quelques semaines de la reprise du Championnat de France de basket, tour d’horizon maison des 18 équipes qui s’affronteront lors de la saison 2023-24. Au menu du jour, le SLUC Nancy, club historique de l’élite mais qui y revient à peine après un petit tour de cinq saisons à l’échelon inférieur.

Le Stade Lorrain Université Club de Nancy. Bastion de l’élite du basket en France, ayant vu passer de sacrés numéros dans sa grande histoire. De Cyril Julian à Tariq Kirksay, de Max Zianveni à Vincent Masingue, de Nicolas Batum à Flo Pietrus en passant par John Linehan ou Eric Rabesandratana (pas sûr), les Nancéiens font également partie de ces club français qui possèdent… un palmarès. Deux championnats et une Coupe Korac, au calme, mais aujourd’hui le SLUC aspire surtout à se réimplanter durablement en première division. On envoie la preview de cette saison 2023-24 ?

Les résultats de la saison dernière

Championnat de France : 13è du championnat avec 14 victoires et 20 défaites

Coupe de France : 8es de finale, défaite face au Mans

Les départs :

Aurèle Brena-Chemille (Angers)

Stéphane Gombauld (Sassari)

Caleb Walker (Gravelines)

Mike Scott (ASVEL)

Donte Grantham (London Lions)

Khalid Boukichou

Les arrivées

Bruno Cingala-Mata (Blois)

Shevon Thompson (Fos)

Luka Cerovina (Mega)

Jordan Bowden (G League)

Tyren Johnson (Blois)

L’effectif complet (connu à ce jour) pour la saison 2023-24 :

Meneurs : Frank Mason III

Arrières : Ike Nwamu, Antony Labanca et Meredis Houmounou

Ailiers : Jordan Bowden, Luka Cerovina

Ailier-forts : Tyler Johnson, Clément Frisch

Pivots : Shevon Thompson, Bruno Cingala-Mata

Coach : Sylvain Lautié

Quelques départs notables (Mike Scott et Stéphane Gombauld) et des paris pour la cellule recrutement. Bruno Cingala-Mata a déjà montré ses qualités à Nancy par le passé, Tyler Johnson a sa statue du côté de Blois et un jeune qui débarque de la pouponnière de Mega donne bien souvent satisfaction. Shevon Thompson a un CV français qui laisse présager un minimum de taf de sa part alors que Jordan Bowden a les qualités de scoreur pour s’imposer en Lorraine (on en sait foutrement rien en fait). L’objectif de Nancy ? De l’aveu du board ce sera maintien et plus si affinités, on en connait qui se mouilleraient plus mais en même temps… Sylvain Lautié en a-t-il les moyens ?

Le joueur à suivre : Frank Mason III

Forcément, parce que ça nous dit quelque chose. Plus de 100 matchs en NBA, la très grande majorité avec les Kings, ce qui veut dire que le profil est plutôt du genre YOLO. Meneur de très petite taille, dans les 1m80 et on a pas vérifié, Franky la menace (non) n’a pas été des plus flamboyants la saison passée avec 10 pions, 3 passes et une adresse de renard à 3-points (26%). Pour espérer assurer sa place dans l’élite avant la dernière journée, dans une saison à trois descentes qui plus est, il faudra au SLUC un Mason plus solide et plus sécure, sans quoi le staff devra s’en remettre à du bricolage. Pour cela Sylvain Lautié pourra se rendre au 13/15 rue Grand Rabbin Haguenauer dans une célèbre enseigne, merci messieurs de nous reverser un billet pour cette petite pub discrète.

Les compétitions à venir en 2023-24 :

Championnat de France

Coupe de France

Les dates importantes de la première partie de saison :

à Villeurbanne le 7 octobre

contre Monaco le 4 novembre

à Strasbourg le 14 décembre

contre Strasbourg le 9 mars

à Monaco le 8 avril

contre Villeurbanne le 24 avril

contre Metz le 14 juillet (c’est faux)

Le calendrier complet du SLUC cette saison

Source effectif : BasketEurope