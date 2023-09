À quelques jours de la reprise du Championnat de France de basket, la rédaction de TrashTalk s’est dit que ce serait pas mal de présenter un peu notre élite nationale en termes de balle orange, et donc de faire un tour d’horizon maison des 18 équipes qui s’affronteront lors de la saison 2023-24. Pour ceux qui veulent se faire un gros menu découverte ou tout simplement découvrir la présentation de leur équipe de coeur.

Allez, c’est reparti ce week-end ! La saison 2023/24 du Championnat de France s’annonce particulièrement intéressante, pour pas mal de raisons. Déjà, au tapis ceux qui pensaient que l’après Victor Wembanyama serait difficile à assumer : d’autres pépites n’attendent que le début des hostilités pour montrer que la NBA est dans leurs cordes ! Zaccharie Risacher à Bourg, Melvin Ajinça à Saint-Quentin, Tidjane Salaun à Cholet… que de beaux prospects à regarder jouer.

Pour ce qui est du reste du championnat, on pense bien évidemment aux ogres que sont Monaco et l’ASVEL avec des effectifs impressionnants, mais également à la fin du tableau qui sera mise d’entrée d’exercice sous pression… puisque cette saison, trois équipes descendent en Pro B ! Le Championnat passe de 18 à 16 formations l’an prochain, de quoi forcer les pensionnaires actuels de l’élite à tout donner pour arracher un maintien qui sera capital. Dans notre tête également, la tournée d’adieu de la légende Pascal Donnadieu avec Nanterre, le retour de Chalon et Saint-Quentin chez les grands… vous voyez, on va quand même vivre de beaux moments de basket dans l’hexagone. Et on vous balance de suite les dates à retenir.

16 septembre : début de la saison régulière

30 décembre : All Star Game (Accor Arena)

16-18 février : Leaders Cup, à Saint-Chamond

11 mai : fin de la saison régulière

17 mai : début des play-offs

Du 6 au 15 juin : Finale du championnat

Le calendrier complet de la saison : par ici

Les présentations d’équipes (publiées jusqu’à vendredi, les liens seront mis à jour)

Source : LNB