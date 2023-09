À quelques jours de la reprise du Championnat de France de basket, TrashTalk fait un tour d’horizon des 18 équipes qui s’affronteront lors de la saison 2023-24. Au menu du jour ? La JDA Dijon. Le quota moutarde de l’élite a été assez tranquille cet été, conservant un groupe capable de faire rester l’équipe dans le top 4 du championnat.

Dijon. Moutarde forte, mi-forte, douce, en grains… Il y a forcément une variété de sauce pour décrire la forme actuelle du club de basket local. En ce moment ? C’est moutarde bien forte, celle à vous irriter même si elle paraissait pas si méchante que ça dans le rayon. Parce qu’à la JDA, ça joue fort. Top 4 du championnat la saison passée, reste qu’à passer le cap d’une vraie bonne campagne de Playoffs, parce que le club produit de bonnes choses, tout en profitant certainement de l’ombre apportée par l’ASVEL et Monaco sur le plan médiatique. Avancer sans qu’on nous embête, c’est quand même bien, bien cool mine de rien.

Les résultats de la saison dernière :

Championnat de France : 4e avec 21 victoires et 13 défaites. Défaite en quarts de finale des Playoffs, 2-0 face à Monaco.

Coupe de France : défaite en demi-finale face à l’ASVEL, 85-69.

Les départs

Ilias Kamardine (Vichy-Clermont, prêt)

Markis McDuffie (Turk Telecom)

Gavin Ware (Fukuoka)

Chase Simon (sans club)

Abdoulaye Loum (Mets 92)

David Brembly (Ostrow Wielkopolski)

Les arrivées

Dylan Affo Mama (Fos-sur-Mer)

Allan Dokossi (Fos-sur-Mer)

Vitalis Chikoko (Pau)

Cameron Hunt (Wurzburg)

Aleksandar Lazic (Buducnost Podgorica)

L’effectif complet (connu à ce jour) pour la saison 2023-24 :

Meneurs : David Holston, Jonathan Rousselle

Arrières : Cameron Hunt, Robin Ducoté

Ailiers : Gregor Hrovat, Dylan Affo Mama

Ailiers-forts : Allan Dokossi

Pivots : Jacques Alingue, Vitalis Chikoko

Le joueur à suivre : David Holston

Il fait partie des meubles à Dijon. Neuvième saison en Côte d’Or, c’est lui le patron. Souci ? Il a désormais 37 piges et l’âge n’est pas connu pour arranger spécialement le rendement d’un joueur, hormis si son nom commence par LeBron et finit par James. David Holston n’est pas immortel, il est cependant garant de l’identité du jeu des Dijonnais. Ses pépins de santé en fin de saison dernière ont mis le doute sur son niveau de jeu jusqu’ici très correct pour le championnat de France, et la vraie clé de la saison de la JDA sera de trouver des relais techniques capables d’assumer le leadership si jamais il n’est pas là.

Les compétitions à venir en 2023-24 :

Championnat de France

Coupe de France

Basketball Champions League

Les dates importantes de la première partie de saison :

Paris – JDA (Championnat de France), le 17 septembre

Monaco – JDA (Championnat de France), le 3 octobre

JDA – Rytas Vilnius (Basketball Champions League), le 18 octobre

JDA – Chalon (Championnat de France), le 21 octobre

BK Opava – JDA (Basketball Champions League), le 31 octobre

ASVEL – JDA (Championnat de France), le 11 novembre

JDA – Promitheas Patras (Basketball Champions League), le 14 novembre

Tout le calendrier de la JDA Dijon, c’est par ici !

Source effectif : BasketEurope