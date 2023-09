À quelques jours de la reprise du Championnat de France de basket, TrashTalk tour d’horizon des 18 équipes qui s’affronteront lors de la saison 2023-24. Au menu du jour ? Le BCM Gravelines-Dunkerque, qui espère bien faire autre chose que le FC Lorient en Ligue 1, à savoir jouer le ventre mou du championnat tous les ans.

L’air du Nord. Du Grand Nord. Vivifiant, froid, sans doute un peu trop pour les joueurs du BCM Gravelines-Dunkerque, qui n’arrivent plus à inscrire leur équipe pour les Playoffs du championnat de France depuis maintenant huit piges. Le BC Ventre-Mou, parce qu’à un moment, ce serait quand même pas trop mal de régaler le public mais aussi les sponsors du club en offrant à tout le monde une petite campagne à suspense en fin de saison. Puis ça réchaufferait un peu, dans le Nord. Promis, plus de blague sur le Nord d’ailleurs.

Les résultats de la saison dernière :

Championnat de France : 10e, avec 16 victoires pour 18 défaites

Coupe de France : défaite en 16es de finale face à Roanne, 76-86

Les départs :

JaJuan Johnson (Brindisi)

Dominik Olejniczak (Saint-Quentin)

Vince Edwards (Ness Ziona)

Justin Robinson (Merkezefendi)

Mathieu Gauzin (Boulazac, partenaire d’entraînement)

Romuald Morency (sans club)

Szilard Benke (sans club)

Kenny Boynton (Tianjin)

Les arrivées :

Valentin Chery (Le Mans)

Kris Clyburn (Syntainics)

Johnny Berhanemeskel (Budivelnyk)

Landy Nnoko (G League Ignite)

Loren Jackson (SC Derby)

Tajuan Agee (Rasta Vechta)

Thomas Cornely (Blois)

L’effectif actuel :

Meneurs : Loren Jackson, Thomas Cornely

Arrières : Johnny Berhanemeskel, Kris Clyburn

Ailiers : Roman Domon, Vafessa Fofana

Ailiers-forts : Hans Vanjwin, Tajuan Agee

Pivots : Valentin Chery, Landry Nnoko

Coach : Laurent Legname

Un groupe marqué par un recrutement dirigé par Laurent Legname. En attestent les recrutement de joueurs venus de l’étranger mais qui ont déjà connu le Championnat de France, mais aussi certains paris. On pense ici à Landry Nnoko, sorti d’une année décevante au possible avec l’équipe Ignite en G League. L’occasion de se relancer ? En tout cas, c’est un savant mélange d’expérience et de jeunesse, Roman Domon (2005) en tête, ailier très prometteur formé au club. De quoi se sortir de la morosité en championnat tout en y arrivant en Coupe d’Europe ? C’est tout ce qu’on souhaite au BCM.

Le joueur à suivre : Roman Domon

17 ans. 2,03 mètres. Ailier. Génération 2005. Un pur prospect comme on aime. Champion de France U18 avec le centre de formation de Gravelines, Roman a été signé jusqu’en 2026 par le club, pour essayer de montrer ses qualités à l’échelon professionnel. Intégré de manière permanente à l’équipe fanion, il aura cette saison l’opportunité de prouver qu’il est un acteur à part entière du basket tricolore de demain. Et d’attirer certains scouts dans le Nord, histoire de voir qui est ce grand bonhomme et ce dont il est capable.

Premier contrat pro pour Roman 𝗗𝗢𝗠𝗢𝗡 ! 🧡

Champion de France U18 avec le BCM et actuellement à l’Euro avec l’Equipe de France U18, le jeune ailier Roman Domon (2.03m, 17 ans) a signé son premier contrat professionnel et est désormais lié au BCM jusqu’en 2026 ✍🏻#TousBCM pic.twitter.com/0uwVnoSy9d

— BCM Basketball (@BCMBasket) July 23, 2023

Les compétitions à venir en 2023-24 :

Championnat de France

Coupe de France

FIBA Europe Cup

Les dates importantes de la première partie de saison :

BCM – ASVEL (Championnat de France) le 23 septembre 2023

ZZ Leiden – BCM (FIBA Europe Cup) le 18 octobre 2023

ESSM Le Portel – BCM (Championnat de France) le 21 octobre 2023

BCM – Hapoel Galil Elion (FIBA Europe Cup) le 25 octobre 2023

Monaco – BCM (Championnat de France) le 28 octobre 2023

