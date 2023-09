Draymond Green pense que les Warriors peuvent gagner deux titres NBA de plus

À l’aube d’une nouvelle saison NBA, Draymond Green s’est ouvert pour ESPN sur les ambitions des Warriors pour l’avenir. Sans surprise, le pitbull historique de la franchise a toujours aussi faim de titres et de succès.

Champions NBA en 2022, les Warriors sont redescendus un peu de leur nuage la saison passée. Il faut dire qu’entre l’ambiance dans le vestiaire (salut Green et Poole), l’incapacité à aller gagner à l’extérieur, plus les bobos et les coups du sort, il devenait compliqué d’imaginer les Dubs faire le back-to-back.

Sortis sans gloire au deuxième tour des Playoffs, les Warriors ont connu un coup d’arrêt. Pour relancer la machine à victoires, la direction a bougé ses pions cet été. Draymond Green a été prolongé et surtout Chris Paul est arrivé pour remplacer Jordan Poole. De quoi aider les Warriors à remporter un ou plusieurs titres supplémentaires ? Comme par exemple rattraper Michael Jordan et ses six bagues ? Draymond Green y croît.

“Je n’aime pas nécessairement mettre un chiffre sur les choses. Mais je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas remporter deux titres supplémentaires. Pourquoi pas ?”

Il est vrai qu’avec le Big 3 en forme, plus un Andrew Wiggins disponible, Golden State reste un candidat légitime pour le titre NBA. L’apport de Chris Paul est aussi une bonne nouvelle, même si le meneur commence à voir le kilométrage au compteur (38 ans) peser sur ses performances.

Draymond Green le dit ouvertement, il “détestait” Chris Paul dans le passé. Il faut dire qu’entre ses passages aux Clippers et aux Rockets, le meneur de poche a souvent été opposé aux Warriors dans la dernière décennie. Mais maintenant que le Point God a rejoint la Baie, Dray souhaite l’aider à enfin remporter cette bague de champion qui manque tant à son palmarès.

“Je considère cette année comme l’une des plus importantes de ma carrière. Il n’est pas question de me racheter concernant quoique ce soit. Mon objectif est d’aider Chris Paul à remporter son premier titre de champion NBA”.

Source texte : ESPN