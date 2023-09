À quelques semaines de la reprise du Championnat de France de basket, TrashTalk fait un tour d’horizon des 18 équipes qui s’affronteront lors de la saison 2023-24. Au menu du jour ? L’Élan Chalon, de retour dans la division reine après deux ans en Pro B. L’objectif est de se maintenir, puis de redevenir – à terme – une place forte du championnat de France de basket.

L’Élan Chalon n’a laissé le titre de Pro B qu’a trois points. Une affaire de différence particulière face à Saint-Quentin, équipe avec qui ils ont lutté durant l’ensemble de la saison dernière. Trois points à la conséquence lourde : se farcir les Playoffs d’accession, étape semée d’embuches dont seul le grand vainqueur accède à l’élite. Les hommes de Savo Vucevic ont pourtant triomphé avec brio d’Angers, Boulazac puis Châlons-Reims pour s’adjuger la montée. Deux ans après une frustrante descente et six ans après le titre de champion de France, l’Élan vise le maintien et surtout le retour durable dans la cour des grands. En s’en donnant les moyens ? Oui, sur le papier.

Les résultats de la saison dernière :

Championnat Pro B : 2e, vainqueur des Playoffs d’accession

Coupe de France : défaite en 32es de finale face à Fos-sur-Mer

Les départs :

Damien Bouquet (Fos-sur-Mer)

Antonio Jordano (Szombathely)

Mickael Gelabale

Kyshawn George (NCAA)

Supreme Hannah (sans club)

Luka Lapornik (Sentjur)

Sitraka Raharimanantoanina (Évreux)

Les arrivées :

Aleksej Nikolic (Gran Canaria)

Jermaine Love (Novgorod)

Matthieu Missonnier (Denain)

Olivier Cortale (Boulazac)

Dirk Williams (Manchester)

L’effectif actuel :

Meneurs : Antoine Eito, Mathieu Missonnier, Jermaine Love

Arrière : Aleksej Nikolic, Dirk Williams

Ailiers : Vuk Vucevic, Kenny Baptiste

Ailiers-forts : Olivier Cortale, Lionel Gaudoux

Pivots : Mattias Markusson

Coach : Savo Vucevic

Une augmentation de budget, un groupe renforcé malgré le départ de Kyshawn George pour la NCAA qui a beaucoup fait grincer des dents au club (aucune indemnité de transfert). Le club vise – six ans après son dernier titre de champion de France – un retour durable dans l’élite. Pour ce faire, on peut citer notamment le recrutement d’Aleksej Nikolic, membre de l’équipe nationale de Slovénie ayant participé à la Coupe du Monde. L’objectif sera bien sûr le maintien. On note aussi à la lecture de l’effectif actuel un manque numérique dans la peinture, à voir si des ajustements seront faits ou non.

Le joueur à suivre : Aleksej Nikolic

Coéquipier de Luka Doncic aux Philippines, le Slovène a bourlingué dans plusieurs clubs d’Europe avant de signer pour une saison à Chalon. Une saison pour trouver de la constance dans un groupe où il devrait jouir de plusieurs opportunités de jeu, où il aura de grosses missions face à des équipes très sérieuses. On pense à ses deux belles sorties en Coupe du Monde, face au Cap Vert puis à la Lituanie. Son court passage à Gran Canaria lui a permis de se frotter au grandes équipes espagnoles, il a l’expérience du haut niveau. Pour une équipe qui cherche le maintien, il sera assurément l’un des profils à suivre, car possible “météo” du jeu pratiqué par l’Élan Chalon la saison prochaine.

Les compétitions à venir en 2023-24 :

Championnat de France

Coupe de France

Les dates importantes de la première partie de saison :

Élan Chalon – Gries (Coupe de France) le 20 septembre 2023

Élan Chalon – Monaco (Championnat de France) le 24 septembre 2023

Saint-Quentin – Élan Chalon (Championnat de France) le 7 octobre 2023

JDA Dijon – Élan Chalon (Championnat de France) le 21 octobre 2023

ASVEL – Élan Chalon (Championnat de France) le 16 décembre 2023

Le calendrier complet de Chalon la saison prochaine

Source : Skweek/LNB