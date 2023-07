Signature phare du mercato estival en France, Kemba Walker est officiellement un joueur de l’AS Monaco. Pour le site officiel du club de la principauté, le meneur All-Star est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à signer sur le Rocher.

Qui aurait cru voir un joueur du calibre de Kemba Walker venir dans l’hexagone avant la fin de sa carrière ? Sans doute que sans les blessures qui ont plombé ses dernières années en NBA, le quadruple All-Star n’aurait pas rejoint la France. Sans club depuis un court passage aux Mavs début 2023, Walker semblait arriver à court de solutions chez l’Oncle Sam. L’absence d’offres de la part des franchises NBA a fait les affaires de Monaco. Le meneur passé par les Hornets, les Celtics ou encore les Knicks a d’ailleurs expliqué au site de son nouveau club qu’il s’est senti très désiré et que ça l’a motivé à vouloir tenter ce nouveau challenge.

“Le club s’intéressait beaucoup à moi et je voulais simplement faire partie d’un club qui me voulait, qui croyait en moi. J’ai vu que les dirigeants estimaient que je pouvais les aider à atteindre un autre niveau. C’est ce qui m’a convaincu et m’a poussé à rejoindre Monaco. Je veux juste continuer à jouer au basket à un haut niveau, et Monaco me le permet.”

N’ayant jamais joué en dehors des frontières de son pays, Kemba Walker a quand même passé quelques coups de fil, histoire de savoir dans quoi il s’embarquait. Face aux retours très positifs de plusieurs de ses compatriotes installés sur le Vieux Continent, notamment sur la compétitivité du basket européen, l’ancien scoreur des Hornets a fini d’être convaincu.

“Je n’ai entendu que du bien de l’Euroligue. Et j’ai beaucoup d’amis qui jouent dans cette compétition. L’un de mes anciens coéquipiers à l’université et l’un de mes amis les plus proches, Shabazz Napier, m’a donné beaucoup de conseils pour prendre cette décision. “Je connais beaucoup de joueurs qui ont joué à l’étranger et je n’ai eu que de bons échos de cette compétition. J’ai hâte de me battre sur le terrain, ce sera un moment extraordinaire.”

Plombé par les blessures sur les 2-3 dernières saisons, Kemba Walker veut retrouver le plaisir de jouer et enchainer les matchs. Si le joueur admet que les blessures ont été un moment très compliqué pour lui, il assure qu’il est prêt à débuter un nouveau chapitre, avec une envie intacte.

“C’était vraiment très dur pour moi, mais je veux laisser ces années difficiles derrière moi. C’est pourquoi je continue à travailler et à m’entraîner dur. Comme je l’ai déjà dit, j’aime tellement ce sport que je ne veux pas encore l’abandonner. Je ne pense pas être fini. Je veux continuer jusqu’à ce que je n’en puisse plus. Je veux m’amuser, être entouré de gens formidables. Je me réjouis de cette opportunité à Monaco, et je veux aider à construire quelque chose”.

Alors qu’il n’a signé que pour un an, le meneur imagine-t-il un retour en NBA pour 2024 ? Si la porte est ouverte, Walker semble en paix avec lui-même concernant la Grande Ligue. Si ça vient tant mieux, sinon il n’en fera pas des cauchemars.

“[Sur le fait qu’il pense revenir en NBA un jour] Je n’en suis pas certain. Je veux dire que la NBA est bien évidemment l’objectif principal, mais j’y ai joué pendant de nombreuses années. Pour l’instant je me concentre uniquement sur ma nouvelle aventure, cette expérience qui m’attend avec la nouvelle vie que je vais avoir. Je suis tellement enthousiaste et impatient de saisir cette opportunité à Monaco. J’ai vraiment hâte de découvrir la ville, les gens, mes coéquipiers, le staff et tout ce qui entoure le club. Nous allons vivre de grands moments. Vivement que ça commence.”

