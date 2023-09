Véritable pilier de l’équipe lituanienne depuis de nombreuses années désormais, Jonas Valanciunas se plait toujours autant avec la sélection. Alors qu’il a fêté cette saison ses 31 ans, n’allez pas lui parler de retraite internationale.

Sixième de la Coupe du Monde 2023, la Lituanie a tenu son rang de grande nation du basket mondial. Comme toujours, le pays balte au maillot vert a pu compter sur l’impact de Jonas Valanciunas dans la raquette. Avec 14,8 points et 8,8 rebonds par match plus des pourcentages à la hauteur (63% au shoot), le pivot a encore répondu présent pour les siens.

On l’oublie souvent mais Jonas Valanciunas est un inconditionnel du basket FIBA et de la sélection. Depuis son passage des sélections jeunes à l’équipe A, il n’a tout simplement JAMAIS raté une compétition estivale. Jamais de blessure, de “je dois travailler mon jeu” ou quoique ce soit. 10 tournois en l’espace de 12 ans.

À 31 ans et après avoir tout donné pour son pays pendant plus d’une décennie, on pourrait imaginer le bonhomme penser à sa sortie, mais non. Il kiffe porter ce maillot et il compte bien continuer à représenter son pays aussi longtemps que possible. Des propos rapportés par le média EuroHoops.

“Je me sens fier de jouer pour mon pays. C’est ce que je peux donner pour mon pays. C’est ainsi que je peux mettre mon pays sur la carte. Je vais continuer à le faire jusqu’à ce que mon corps me lâche et tant que l’équipe a besoin de moi.”

Autant dire qu’on verra sans doute Jonas Valanciunas arpenter les raquettes FIBA pendant encore quelques temps. Avec le retour de Domantas Sabonis l’année prochaine, la Lituanie aura comme toujours une bonne tête de poil à gratter si elle parvient aux Jeux Olympiques. Elle devra pour cela passer par le TQO pour valider son billet.

Source texte : EuroHoops.