Pouvait-on imaginer un meilleur choc pour démarrer sa semaine ? Peut-être, ce qui fait que cette introduction est donc fabriquée à base de flan. Néanmoins, la planète basket rugira très fort mardi à 10h45, car ce sont tout simplement deux immenses pays de basket qui s’affronteront à Manille pour le premier quart de finale de cette Coupe du Monde.

Pour situer à ceux ou celles qui ne suivraient pas, un match entre la Lituanie et la Serbie au basket équivaut plus ou moins à une rencontre entre le Brésil et l’Argentine au foot, entre l’Inde et les Pays-Bas au cricket. Si les Serbes peuvent se targuer d’avoir au pays d’autres sports et sportifs majeurs, la Lituanie, elle, se lève, mange, se lave et se couche basket. Fait étroitement lié ou pas, les deux sélections respectives sont depuis… toujours des top nations mondiales, et sont présentes quasiment à chaque grand rendez-vous international.

Rien de bien étonnant donc de retrouver ces deux institutions à ce niveau de compétition.

Les Serbes ? Menés cette année par leur leader Bogdan Bogdanovic mais délestés de plusieurs de leurs cadres habituels (Vasilije Micic et Nikola Jokic pour ne citer qu’eux), ils avancent crescendo et semblent monter en puissance, en témoigne leur grosse victoire dans le match couperet face à la République Dominicaine. La Lituanie ? L’une des deux seules équipes invaincues du tournoi (avec l’Allemagne), et l’équipe qui a peut-être fait le plus sensation aujourd’hui en tapant Team UA, en leur collant 110 points en 40 minutes au passage. Jonas Valanciunas se transforme comme chaque été en Wilt Chamberlain, Rokas Jokubaitis est à la fois terriblement jeune mais terriblement déjà fort, et au global on sent cette équipe lituanienne bien dans ses pompes, récitant son basket.

L’enjeu de ce premier quart de finale ? La qualif pour les demis, merci de nous prendre pour des demeurés, une demi-finale que le vainqueur de ce match jouera face au vainqueur du match entre la Slovénie et le Canada. L’autre enjeu ? Il est de taille, car le perdant filera tout droit vers un terrible tournoi qualificatif l’an prochain en vue des JO de Paris 2024, alors que le vainqueur se disputera avec l’Italie, la Slovénie et l’Allemagne l’un des deux tickets gagnants pour le tournoi olympique, directos, sans passer par la case départ.

Voilà pour les bases, et mardi matin on rentrera un peu plus dans les détails de cette match-up. Pour l’heure ? On met la vodka au frais, mardi il va faire chaud, très tôt.