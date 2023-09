Allemagne – Lettonie. En quarts de finale d’une Coupe du Monde. Soit. Si vous débarquez après deux semaines sans télé, le choc est forcément immense. Mais si vous avez vu jouer un peu les uns et les autres depuis le 25 août, vous savez déjà que personne ici n’a volé sa place en quarts, loin de là.

Des Allemands invaincus malgré un gros tableau, sûrs de leurs forces et capables de réagir après des temps faibles, face à l’Australie en première phase ou la Slovénie en deuxième.

Des Lettons au presque parfait, défaits par les Canadiens après un exploit face à la France, exploit qui n’en était finalement pas un puisque l’on a compris par la suite que les hommes de Luca Banchi n’étaient pas là pour fêter l’arrivée de la mousson. Victoire face à l’Espagne, oui oui mon gars, victoire FACILE contre le Brésil, et voilà donc les snipers venus du froid qui entrent dans le Top 8 européen et qui ambitionnent de faire mieux, malgré l’absence de leur leader présumé Kristaps Porzingis, qui passe du coup de vraies vacances pleines de sourires.

Mais attention messieurs, car en face, cette fois-ci, se dresse peut-être l’équipe dont le rapport entre considération et réel niveau est le moins logique. Personne ne parle de la Germanie ? Hum, vous devriez. Privés de Franz Wagner, blessé en début de compétition, Dennis Schroder et ses coéquipiers ont pourtant savaté tout le monde depuis dix jours. A l’extérieur ça envoie du gros tir, le Dennis y est d’ailleurs pour beaucoup, dessous ça envoie des coups de truelle, collectivement les mecs se connaissent depuis un bail et ça se voit.

A noter que le vainqueur de ce match jouera en demi le vainqueur du match entre l’Italie et Team USA, et que le vainqueur de ce quart de finale fera d’ailleurs un grand pas vers Paris 2024.

Troisièmes du dernier Euro, on dirait bien que les Allemands ambitionnent de faire au moins aussi bien à l’échelon supérieur. En face une équipe imprévisible… mais que l’on commence à voir venir. Alors, à qui le pompon, Allemagne ou Lettonie ?