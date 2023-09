Oh le choc. Oh l’immense choc. Si l’on devait ressortir un seul des quarts de finale de cette Coupe du Monde 2023 ? Ce serait sans doute celui-là. Ça va envoyer purée, ça va en-vo-yer.

Incroyable duel qui s’annonce donc mercredi à 14h30 à Manille.

La Slovénie de Luka Doncic, face au Canada de Shai Gilgeous-Alexander, et si c’est très réducteur de ne parle que d’eux, ça l’aurait été pour eux de ne pas commencer de la sorte.

On parle de deux des, allez, cinq meilleurs meneurs de NBA, tout aussi doués dans le moule FIBA et qui sentent de plus investis d’une mission patriotique. Que demande le peuple ? Bah des coéquipiers qui assurent, et là aussi le Père-Noël est en avance. Deux salles deux ambiances à ce niveau-là avec d’un côté (Slovénie) une équipe sans vrai génie autre que Luka mais d’un niveau d’application, de collectif et de hustle démentiels, et de l’autre un Canada fort d’individualités incroyables, qui pèsent en NBA (Brooks, Barrett, Dort) mais qui mettent tout le monde à mal depuis le début de la compétition.

Des parcours différents, assez tranquille pour la Slovénie malgré une lourde défaite face à l’Allemagne et très “montagnes russes” pour le Canada, qui s’est qualifié au buzzer contre l’Espagne après avoir – rappelons-nous, yeah- – choké la France entière dès le premier match avec une raclée historique. Des parcours différents mais deux équipes que l’on pourrait citer comme des championnes du monde potentielles, et donc, forcément, ce choc immense dès les quarts de finale.

A noter au passage que le Canada est d’ores et déjà qualifié pour les Jeux de Paris 2024 et qu’à ce niveau-là les Slovènes auront peut-être une longueur d’avance niveau envie, si l’on met également en perspective le fait que la compétition du Canada est presque – déjà – réussie, tant la sélection menée par Jordi Fernandez a su éclaboussé tout le monde dès l’acte I de sa nouvelle histoire.

La suite de cette histoire justement ? Mercredi à 14h30, pile poil pendant la sieste des marmots. Elle est pas belle la vie ?