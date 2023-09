La deuxième phase de groupe est désormais terminée, et on connait donc les huit quarts de finaliste de cette Coupe du Monde 2023. Et on connait même le bracket final didon. On vous envoie tout ça ? Allez, et ensuite, au dodo.

Les résultats du jour

Australie – Géorgie : 100-84

– Géorgie : 100-84 Italie – Porto Rico : 73-57

– Porto Rico : 73-57 Grèce – Monténégro : 69-73

: 69-73 Brésil – Lettonie : 84-104

: 84-104 Allemagne – Slovénie : 100-71

– Slovénie : 100-71 République Dominicaine – Serbie : 79-112

: 79-112 Team USA – Lituanie : 104-110

: 104-110 Espagne – Canada : 85-88

Les classements

Le bracket final

Le programme de demain – repos