Borisa Simanic s’est fait ablater un rein après le match de la Serbie contre le Soudan du Sud

Ça n’avait l’air de rien mais l’après-coup est violent. Pendant le garbage time contre le Soudan du Sud, Boris Simanic – ailier-fort de la Serbie – a reçu un coude dans le bas du ventre. Derrière ? Ablation du rein.

Sacré plombage d’ambiance.

Si la Coupe du Monde rime avec musiques d’ambiance, couleurs estivales et plans serrés sur les supportrices apprêtées, l’intensité de ses joutes provoque parfois une bonne clim. Mercredi dernier, dans un garbage time sans grand enjeu entre la Serbie et le Soudan du Sud, Boris Simanic a reçu un coup de coude dans le bas du ventre. Emmené dans un hôpital de Manille à l’issue de la rencontre, le joueur a été opéré dans la nuit. Selon les infos du média Telegraf, Simanic aurait perdu « beaucoup » de sang. Les jours qui suivirent, l’état de santé du joueur s’est aggravé, jusqu’à, ce dimanche, forcer l’ablation du rein touché. Une situation rarissime dans le sport – même de haut niveau. Il y a eu le footballeur Fabien Lemoine en 2010, lequel a finalement fait – et fait toujours – carrière. Le hockeyeur suisse Simon Le Coultre, victime de l’ablation d’un rein en janvier dernier, et qui a pu rejouer… deux mois plus tard. Pour être clair, le processus de réintégration d’un joueur suite à l’ablation d’un rein se fait au cas par cas. La Coupe du Monde 2023 de Borisa Simanic est bien entendu terminée. Sa suite de carrière est entre les mains d’on ne sait trop qui. Pfiou : et dire qu’au moment de recevoir son coup, il n’était sur le parquet que depuis deux minutes.

😨🇷🇸 Très mauvaise nouvelle : suite à ce coup reçu face au Soudan du Sud, Borisa Simanic aurait perdu un rein selon le @telegrafrs !pic.twitter.com/uSUBA35nBG

