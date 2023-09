C’est l’une des conséquences de la défaite des Espagnols cet après-midi contre le Canada : la Roja devra passer par un tournoi qualificatif (TQO) pour pouvoir jouer les Jeux Olympiques de Paris 2024. I hear cheh in the oreillette.

Oubliez cette dernière phrase en intro, vieux réflexe de boudeur.

Qu’on soit d’accord, peu importe l’adversaire, il demeure très probable que les Espagnols passent assez tranquillement cette épreuve du feu que représente le TQO. Un tournoi toujours piégeux, parfois très loin du pays, encore faut-il que les meilleurs joueurs soient dispos… mais l’Espagne reste l’Espagne et possède un vivier tel qu’elle semble capable de se sortir de n’importe quel piège, surtout si la carotte au bout est un sésame olympique.

Alors, oui, vous me direz, aujourd’hui la Roja ne s’est effectivement sortie d’aucun piège aujourd’hui, bien au contraire car c’est le Canada qui le lui a tendu et bien comme il faut, mais dans un an ce sera une autre limonade, surtout pour leurs adversaires.

Quoiqu’il arrive ce sera une étape supplémentaire avant Paris 2024, pour rejoindre la France, le Japon, le Soudan du Sud, l’Australie, Team USA et le Canada, les six nations pour l’instant qualifiées pour l’échéance olympique.

Deux ou trois matchs sous pression, ça leur fera les pieds mais oubliez également cette dernière phrase de conclu, vieux réflexe de boudeur.