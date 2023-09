Le Canada jouait sa peau face à l’Espagne et Shai Gilgeous-Alexander a encore une fois répondu présent pour tirer la nation du grand nord vers les quarts de finale. Retour sur la nouvelle perf XXL du joyau d’OKC.

1 et 1 font 2, l’eau mouille et Shai Gilgeous-Alexander est toujours injouable dans cette Coupe du Monde 2023. Dans la prolongation de sa grosse saison NBA avec le Thunder, SGA fait la totale à toutes les défenses FIBA. C’est la grande Espagne qui a cette fois dû s’incliner devant les arabesques du natif de Toronto. 30 points, 7 passes, 4 rebonds, 3 interceptions, 7/12 au tir et un très propre 14/16 sur la ligne des lancers dont plusieurs indispensables en toute fin de match.

Le money time justement, parlons-en. Alors que l’Espagne menait de 12 points, le Canada a retourné la situation grâce principalement à deux hommes. Un Dillon Brooks en feu et surtout un Shai Gilgeous-Alexander avec de la glace dans les veines. Des paniers bien durs à mettre, que des bonnes décisions, un gros impact en défense également. C’est lui notamment qui chipe la balle juste après avoir donné l’avantage aux siens dans la dernière minute. C’était déjà lui qui avait décalé astucieusement Dillon Brooks à 3-points pour égaliser. Même face au stress de l’élimination, il n’a jamais donné de signe de nervosité sur la ligne des lancers pour éliminer le Champion du Monde et d’Europe en titre, excusez du peu. Un très grand Shai Gilgeous-Alexander.