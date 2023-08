Les deux invaincus du groupe H se sont rencontrés aujourd’hui à Jakarta avec la certitude de se qualifier pour les phases finales tout de même. On ne vous fait pas de dessin, le vainqueur finit en tête du groupe et aura forcément un chemin plus “facile”. Et à ce petit jeu, c’est le Canada qui l’emporte largement, avec 26 points d’écart. 101 à 75 pour la bande à Dillon Brooks, première de son groupe.

Pourtant, les Lettons démarrent bien leur match dans le sillage de ce diable d’Arturs Zagars, et continuent d’envoyer de la filoche lointaine et de faire le taf sérieusement en défense. Ils s’emparent rapidement des commandes du match et vont même prendre une bonne dizaine de points d’avance sur les Canadiens. Mais les caribous vont très vite se réveiller et rattraper leur retard petit à petit dans le sillage d’un Shai Gilgeous-Alexander toujours aussi juste et d’un RJ Barrett bien dans ses pompes. C’est d’ailleurs ce dernier qui va inscrire le lay-up qui permet à son équipe de repartir aux vestiaires avec l’avantage au score, 43 à 42. Au retour des vestiaires justement, les Canadiens se mettent en mode Warriors 2016 et creusent un écart significatif, mais les Lettons n’abdiquent pas pour autant et recollent, ce qui va faire entrer SGA dans une colère noire. L’arrière du Thunder prend le jeu à son compte et décide d’être impliqué sur environ 200% des points canadiens. Puis même quand le Shai n’est pas là, les souris dansent. Kelly Olynyk, Phil Scrubb, RJ Barrett… tous se mettent au diapason pour creuser l’écart, en attendant le retour du patron qui termine avec 27 points, 6 rebonds et 6 passes, bien épaulé par les 22 unités de l’arrière des Knicks.

La deuxième mi-temps est à sens unique. Score final : 101 – 75 pour le Canada, qui semble être bien plus qu’un simple outsider et a tout ce qu’il faut en boutique pour bien enquiquiner Team USA. Au classement, cela signifie que les Canadiens terminent premiers de leur poule. Ils affronteront au second tour le premier et le second du groupe G, à savoir l’Espagne et le Brésil ou la Côte d’Ivoire.

