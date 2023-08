Coupe du Monde 2023 : silencieuse, la Lituanie éteint le Monténégro et termine en tête du groupe D (91-71) !

Parmi les équipes les plus “Mannschaft vibe” de cette Coupe du Monde 2023, la Lituanie “rouleau-compresse” tout ce que la FIBA lui donne à bouffer. Au menu de ce mardi ? Un appétissant Monténégro.

La feuille de match, c’est par ICI !

L’enjeu était le suivant : décrocher une victoire supplémentaire pour aborder dans les meilleures dispositions la seconde phase de groupes. À ce petit jeu, la Lituanie n’a pas été embêtée bien longtemps. Après une mi-temps de résistance de la part de Nikola Vucevic, Kendrick Perry et Marko Simonovic, l’équipe entraînée par Kazys Maksvytis a complètement éteint son adversaire. Comment ? En filant les clés de l’attaque à Rokas Jokubaitis, véritable pépite vivante de notre sport. On attendait du concret de sa part, et le meneur du Barça a fait encore mieux : 19 points à 9/12 de réussite, 5 rebonds, 6 assists, beaucoup de patience et seulement 1 tentative à 3-points (convertie). Le genre de Golden Boy que le monde envie à sa mère patrie.

Bref, le Monténégro n’avait absolument pas la profondeur d’effectif pour rivaliser avec la vague verte, jaune et – un peu – rouge. Jonas Valanciunas a parfaitement lock-down le Vouch, “maintenu” à 19 points à 4/13 au tir (ses stats à Chicago quoi). Mindaugas Kuzminskas et Ignas Brazdeikis ont performé à l’aile. Des blondinets cliniques, quand en face, le Monténégro a tiré à 5/31 à 3-points. Dégueu.

Quel impact sur le groupe D ?

La Lituanie termine première de son groupe et s’assure quasiment une place en quart de finale. Dans le pire des cas, si Valanciunas & Co. perdent leurs deux rencontres sur la seconde phase de groupes, ils conserveront un bilan honorable de 3-2. Le Monténégro, par contre, lâche du lest et devra batailler pour s’inviter parmi les huit meilleurs nations au monde. Rien que ça.