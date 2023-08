Coupe du Monde 2023 : l’Italie gère les Philippines et se qualifie pour la suite du tournoi (83-90)

C’est au tour du Groupe A de connaître ses deux qualifiés. Après la République Dominicaine de Karl-Anthony Towns, l’Italie a assuré sa qualification au terme d’un match globalement maîtrisé. Les Philippines sont éliminées devant leur public.

Quel bazar à Manille. Quel brouhaha. Un coup à nous rappeler l’Afrique du Sud de 2010 et ses vuvuzelas colorées. Une salle en feu pour soutenir ses joueurs, qui ont la difficile mission de battre l’Italie par plus de douze points d’écart pour assurer une qualification à la seconde phase de poules.

Une mission qui restera trop difficile pour les locaux, malgré une envie intense d’offrir à leur public une suite à cette aventure. Le récit sera finalement court, les compagnons de Jordan Clarkson (23 points aujourd’hui) n’arrivant pas à accrocher réellement les Italiens au delà du premier quart. Alessandro Pajola éteindra même tout espoir en envoyant une flèche assassine pour clôturer définitivement la rencontre à l’aube d’un quatrième quart aux allures de garbage time géant.

Alessandro Pajola sends the #TissotBuzzerBeater to end the third quarter 🗡️#FIBAWC x #WinForItalia 🇮🇹 pic.twitter.com/XXyjCuOBPu

Avec ce résultat, l’Italie rejoint donc la République Dominicaine dans la liste des qualifiés du Groupe A. Les deux formations auront le droit de participer à la seconde phase de poule qui débutera le 1er septembre, à Manille. On ne parle pas d’un immense favori, mais d’un pays qui peut faire peur à un gros cador, en ayant le rêve de le faire chuter.

Source : FIBA