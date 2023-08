Nicolas Batum, à propos de Joel Embiid en Équipe de France : “Qui dirait non à un MVP ?”

Après la désillusion française, Nicolas Batum a été interrogé par un journaliste de la FIBA sur le dossier Joel Embiid, qui pourrait toujours rejoindre la sélection tricolore. Pour l’ailier des Clippers, la question est vite répondue. Qui dirait non au MVP ?

Pour le timing de la question, on mettra un petit 2/10. Pour la réponse, et c’est l’une des rares fois de cette compétition avec l’Équipe de France, nous mettrons un beau 10/10. Est-ce que Nicolas Batum dirait non à Joel Embiid en Bleu ? Bah non, logique hein. Est-ce que Joel Embiid aurait apporté quelque chose à l’Équipe de France lors de ce tournoi ? Bah oui, logique hein. Est-ce qu’il sera de l’aventure aux Jeux Olympiques à Paris l’an prochain ? Euh, là… plus difficile de dire ‘logique hein’.

Nicolas Batum on a possible addition of Joel Embiid to the 🇫🇷 French national team:

‘Would you say NO to the MVP?’ 👀#FIBAWC #WinForAll pic.twitter.com/zNNwuUW5ME

— BasketNews (@BasketNews_com) August 29, 2023

Par contre, quelle question mal timée. Une interrogation à faire comprendre aux joueurs actuels de l’Équipe de France qu’ils n’ont pas le niveau nécessaire pour faire plus. Ce qui est – dans le contexte actuel – peut-être vrai. Ce qui est – sur le papier – entièrement faux. Et qui entraîne cette réponse mi-lassée mi-sèche de Nicolas Batum. Assurément l’un de ses plus beaux moves depuis l’arrivée du groupe en Indonésie. Pour ce qui est de la réalité du dossier Embiid, il faudra sans doute attendre le début de l’année 2024 avant d’avoir une piste concernant son engagement en juillet prochain. D’ici là, on continuera de se contenter des “Oui” catégoriques de la part de Batum et consorts.

Source : FIBA