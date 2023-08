Au début, on déconnait hein, quand on disait qu’on pouvait perdre contre le Liban, mais très vite… ces craintes se sont avérées fondées. La tristesse. Les Libanais bougent nos Tricolores dans l’impact physique sous les panneaux mais finalement l’honneur est sauf (c’est faux) après cette victoire logique mais difficile face à une valeureuse équipe. Le mood de ce match est beaucoup trop chelou, et les nerfs sont extrêmement tendus dans l’Hexagone.

# France

Guerschon Yabusele (7) : le seul “pivot” de métier après que Rudy Gobert ait mangé trop épicé, que Mathias Lessort ait été économisé pour soigner sa cheville, et que Moustapha Fall ait également déclaré forfait pour cause de rage tout court de dents. Bah il a fait plus que le taf, et heureusement qu’on a pu compter sur lui d’ailleurs.

Yakuba Ouattara (5,5) : son principal highlight ne compte malheureusement pas, mais chapeau pour ce tir des 3/4 du terrain qui fait filoche… malheureusement après le buzzer. L’un des rares rayons de soleil dans une interminable averse. Bienvenue chez les Chtis.

Terry Tarpey (5,5) : sa défense et ses quelques shoots de loin font toujours autant de bien. Pas le plus talentueux du groupe, mais peut-être celui qui en veut le plus. Le Djibril Cissé de cette Coupe du Monde.

Evan Fournier (7) : toujours aussi scoreur, Evan a parfois joué très solo, et n’a pas vraiment impliqué ses potes. Il doit probablement en avoir marre aussi, il en viendrait presque à espérer rapidement son retour chez les Knicks avec Thibodeau.

Nando De Colo (4) : décidément un Mondial à oublier pour De Colo, qui pensait y venir jusqu’au moment où il a compris qu’il devait jouer au basket. NDC n’était visiblement pas venu là pour souffrir, résultat, c’est nous tous qui souffrons. Nando De Côlon.

Nicolas Batum (5,5) : ohé ohé ! Capitaine a-ban-don-né ! C’est ce qu’on aurait pu chanter si tout le monde ou presque n’avait pas abandonné ce Mondial. Batman est une guirlande de Noël : tantôt lumineux, tantôt éteint. Il est temps de changer l’ampoule.

Elie Okobo (de 0 à 100 en 2 secondes 3) : passé en quelques minutes de Knysna 2010 à France 98, son manque d’envie a conduit à une séquence aussi lunaire que malaisante entre Vincent Collet et Sylvain Francisco, le premier disant au second de ne pas faire comme Elie, qui semblait ne pas vouloir jouer. Finalement, la papatte gauche est revenue sur le parquet après être sorti du bus, et a même été plutôt bon. Difficile toutefois de se dire que tout cela a probablement été permis par un “Elie, tu veux jouer ?” prononcé par son coach. Monsieur et madame Miné ont un fils, comment s’appelle-t-il ?

Isaia Cordinier (5,5) : il a enfin réussi son premier dunk dans la compétition après des échecs répétés. Son impact défensif, ses quelques paniers inscrits et son tréma ont fait du bien à des Bleus agonisants.

Sylvain Francisco (4) : très moyen voire décevant en attaque, dramatique en défense. On était clairement sur du piston pour ce match, le genre de gars qu’on applaudit et à qui on dit “bien joué grand !” après une passe latérale réussie.

# Liban

Omari Spellman (5,5) : n’a pas chanté l’hymne libanais en début de match, ce qui aurait conduit à certains débats télévisés sur la viande de kebab en France. Mais a quand même posé quelques soucis aux Bleus avec son gabarit de frigo américain. Bain-Marie Spellman.

Ali Haidar (6) : une bonne présence sous les panneaux face à une Équipe de France dépeuplée, il a profité de l’avantage de taille pour dominer très rapidement dans le match, Ali Express.

Sergio El Darwich (5,5) : un match très correct de sa part, il a posé bon nombre de soucis aux Français malgré un nom de snack près de la gare Saint Charles de Marseille noté 2,8 sur Google. Rudy Gobert a probablement mangé là-bas avant de partir pour l’Asie.

Karim Zeinoun (5) : ligne de stats bien garnie, impact correct, un jour tranquille au boulot pour monsieur Zeinoun, qui a failli inscrire une sacrée ligne à son CV si Elie Okobo avait vraiment voulu ne pas jouer.

Wael Arkaji (20) : on a tous pouffé en début de match quand Jacques Monclar l’a appelé “le Ginobili libanais” parce qu’il est gaucher et porte le numéro 20. Mais force est de constater que les similitudes sont bien existantes. Une vraie vista, de beaux shoots et un jeu de passes fluide, ne manquait que la proéminence du nez et on y arrivait. Vincent Collet a dit qu’il ne nous marquerait pas 40 points, mission accomplie coach mais on n’en était vraiment pas loin.

Amir Saoud (5) : avec son nom et sa performance correcte aujourd’hui, Cristiano Ronaldo va sûrement parler de lui aux dirigeants d’Al-Nassr.

Hayk Gyokchyan (4,5) : sa ressemblance avec Oussama Ammar après un bootcamp nous a laissé penser qu’il allait nous vendre une formation “comment devenir un meilleur basketteur”. Bah franchement, ça aurait peut-être marché aujourd’hui, vu les gouttes de sueur qui ont sillonné bon nombre de slips tricolores encore aujourd’hui.

Karim Raphael Ezzedine, Ali Mezher et Ali Mansour (5) : petite séance de cardio au calme.

Score final 85 à 79 pour les Bleus, un match dont il ne faut retenir que le résultat, et surtout pas la manière. Cette équipe semble être au bord de l’implosion et le tournoi n’est même pas encore fini. Vivement la fin qu’on rentre tous à la maison, sans la coupe de Vegedream.