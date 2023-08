On y est. Le compte à rebours avant la Coupe du Monde est lancé, et c’est en heures que l’on cause désormais. Car dans quelques heures (vendredi 15h30) les Français débuteront leur Coupe du Monde, par un choc énorme, avec comme ambition pas si secrète d’aller chercher la plus belle des médailles. Doit-on y croire ? A votre avis.

Le background international

Qui dit grande nation de basket dit, forcément, palmarès de badass. A l’Euro ? Six médailles de bronze (1937, 1951, 1953, 1959, 2005 et 2015), deux médailles de bronze (1949 et 2011) et le titre suprême – on s’en souvient tous – obtenu en 2013 en Slovénie. A l’échelle mondiale ? C’est pas mal non plus avec trois médailles d’or aux Jeux Olympiques (1948, 2000 et 2021) et deux médailles de bronze lors des Coupes du Monde 2014 et 2019. Un trophée il y a tout juste dix ans donc, un trophée qui ne demande qu’à être accompagné par un autre dans la salle des récompenses de la FFBB.

Le roster 2023

Nando De Colo

Elie Okobo

Sylvain Francisco

Evan Fournier

Yakuba Ouattara

Terry Tarpey

Isaïa Cordinier

Nicolas Batum

Guerschon Yabusele

Matthias Lessort

Moustapha Fall

Rudy Gobert

La con-ti-nui-té.

Des revenants (absents l’été dernier lors de l’Euro) avec les deux anciens Nicolas Batum et Nando De Colo, de retour pour faire du sale en sélection. La génération 92 (Evan Fournier / Rudy Gobert) à qui il ne manque plus qu’un titre pour aller tutoyer les 82′ 83′ au rayon des groupes les plus solides de l’histoire de France, et autour de ce quatuor de leaders des joueurs de devoir, qui connaissent pour la plupart par coeur le projet de Vincent Collet et son staff. Guerschon Yabusele est devenu avec le temps l’intérieur des Bleus le plus efficace offensivement et un fer de lance tout court pour les Bleus, alors que Moustapha Fall et Matthias Lessort vont venir suppléer Rudy et Yabu avec leurs compétences propres (taille, défense et fondamentaux pour Fall, énergie et mobilité pour Lessort). Sur les lignes extérieures Isaïa Cordinier, Yakuba Ouattara et Terry Tarpey sont tous trois des two-way players capables aussi bien de sanctionner en attaque que de mettre n’importe quel attaquant sous écrous, alors que Sylvain Francisco récupère cet été la place du petit mec qui va faire frissonner la France du basket. On en place une également à Frank Ntilikina, blessé de dernière minute et remplacé par Cordinier, ainsi qu’à Vincent Poirier et Yoan Makoundou, dans le groupe France jusqu’à il y a peu pour pallier un éventuel forfait de Lessort qui n’aura finalement pas lieu.

Le joueur à suivre : Guerschon Yabusele

On est comme ça nous, on n’aime ni la facilité ni les lieux communs. On aurait pu vous parler de l’inamovible Nicolas Batum ou du génial Nando De Colo, mais vous les connaissez par coeur. On aurait pu évoquer Evan et Rudy, mais vous les voyez déjà toute l’année, enfin surtout… bref, on s’est compris. Focus donc sur Guerschon Yabusele, une force de la nature comme on a raarement vu en France, à part lors des soirées “convoyeurs de l’extrême sur RMC Découverte”.

Guerschon ? C’est tout d’abord un profil atypique, un parcours de vie… original, puisque le bon Guersche a du passer par différents continents avant de s’imposer – enfin – aux yeux des “vrais observateurs”. De Roanne au Real Madrid ? L’intérieur aura déménagé à Rouen, Boston, Shangaï ou Villeurbanne, avant de finalement se détacher de cette étiquette de gros rigolo aux cheveux teints pour récupérer celle de meilleur poste 4 d’EuroLeague ou pas loin. Forcément le chemin vers l’Équipe de France s’est ouvert et à Tokyo ou lors de l’Euro 2022 (15 pions de moyenne) Yabu s’est mué en un titulaire indiscutable aux côtés de Rudy Gobert dans la raquette. Un enforceur, une bête féroce, un judoka parfois – coucou Dante Exum – mais également capable de mettre des gros tirs, bref tout ce dont la France avait besoin pour épauler un pivot elite en défense mais pas dominant pour un sou balle en main. Facteur X ? Oh non, Guerschon Yabusele est désormais bien plus que ça, un véritable leader d’une équipe qui vise pas moins que l’or mondial.

Est-ce qu’on pourrait, s’il vous plait, battre l’Espagne dans une grande compétition ?

C’est peut-être un peu trop demandé, après tout j’ai bien demandé une nouvelle bagnole à ma femme à Noël dernier et… ok bon, je l’ai pas eu. Bref, après avoir vécu sur le double-exploit de 2013 et 2014 face à la Roja et fait comme si 2015 n’avait jamais existé, on est reparti dans nos bonnes vieilles habitudes face à l’Espagne. Branlée en 2016, cruelle défaite en finale de l’Euro 2022 et environ 150 défaites de suite dans les catégories jeunes, voilà où on en est aujourd’hui, à servir de paillasson à la Roja peu importe l’âge et/ou le sexe de leurs joueur(se)s et des nôtres.

Bref. Voilà la requête. Sachez pour commencer que l’Équipe de France affrontera très probablement l’Espagne dès la deuxième phase de groupe, et que par conséquent les Bleus ne pourront pas jouer les Rouges et Jaunes avant… la finale. C’est déjà ça. Cette année la Roja vole une fois de plus en dessous des radars mais on ne connait que trop bien l’histoire, et les grognards Sergio Llull, Victor Claver et Rudy &@=#jrmpf Fernandez seront accompagnés cet été des frères Hernangomez, d’Alex Abrines ou encore des plus jeunes Aldama et Garuba, suffisant pour nous foutre en PLS une nouvelle fois. L’idée ? Elle est donc claire et nette : mettre l’ennemi ibère à terre, avant de lui porter l’estocade dans un an à la maison. Car si, 2015 a bel et bien existé, et ce fut assez douloureux pour désirer se venger presque dix ans plus tard.

Le programme