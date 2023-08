On enchaine avec le Groupe D, au sein duquel deux nations européennes sont clairement favorites pour rejoindre la deuxième phase. Le Mexique et l’Égypte ne sont pas là pour enfiler des perles mais risquent tout de même d’en baver un peu niveau basket. Les dates, les rosters, tout est là !

Le programme (matchs à la Mall of Asia Arena de Manille)

vendredi 25 août (10h45) : Mexique – Montenegro

Mexique – Montenegro vendredi 25 août (14h30) : Egypte – Lituanie

Egypte – Lituanie dimanche 27 août (10h45) : Montenegro – Egypte

Montenegro – Egypte dimanche 27 août (14h30) : Mexique – Lituanie

Mexique – Lituanie mardi 29 août (10h45) : Egypte – Mexique

Egypte – Mexique mardi 29 août (14h30) : Montenegro – Lituanie

Les rosters (à écrémer)

Mexique : Moises Andriassi, Victor Alvarez, Daniel Amigo, Irwin Avalos, Gael Bonilla, Jorge Camacho, Juan Camargo, Pako Cruz, Jose Estrada, Gabriel Giron Jr, Israel Gutierrez, Jorge Gutierrez, Hector Hernandez, Joshua Ibarra, Fabian James, Jonathan Machado, Orlando Mendez, Ivan Montano, Raul Olalde, Alejandro Reyna, Juan Reyna, Esteban Roacho, Paul Stoll, Victor Valdes

Montenegro : Nikola Ivanovic, Igor Drobnjak, Petar Popovic, Vladimir Mihailovic, Dino Radoncic, Andrija Slavkovic, Aleksa Ilic, Nemanja Radovic, Bojan Dubljevic, Marko Simonovic, Kendrick Perry, Nikola Vucevic

Egypte : Amr Elgendy, Amr Zahran, Karim Hatem Elgizawy, Adam Moussa, Yusuf Shehata, Ehab Amin, Waleed Abdelgawad, Omar Azab, Anas Mahmoud, Khaled Abdelnasser, Youssef Aboushousha, Ahmad Khalaf, Ahmed Yasser Abdelwahab, Omar El Sheik, Patrick Gardner, Aly Ahmed, Assem Marei, Omar Oraby, Omar Hesham, Mostafa Kejo

Lituanie : Eimantas Bendzius, Ignas Brazdeikis, Tomas Dimsa Rokas Jokubaitis, Vaidas Kariniauskas, Mindaugas Kuzminskas, Gabrielius Maldunas, Donatas Motiejunas, Margiris Normantas, Tadas Sedekerskis, Deividas Sirvydis, Jonas Valanciunas

Les principales têtes d’affiche

L’essentiel des noms connus au bataillon de ce Groupe D nous vient logiquement de Monténégro ou de Lituanie. No offense envers les meilleurs Égyptiens ou Mexicains de leurs pays respectifs mais on retiendra plutôt ici les noms de Nikola Vucevic ou Marko Simonovic pour le Monténégro ou ceux de Jonas Valanciunas, Jokubaitis, Brazdeikis ou Kuzmiskas pour les Lituaniens. Énormément de vannes à faire avec les noms mexicains, mais on ne tombera pas dans ce piège.

Les prédictions maison

Sans trop de difficultés, partons sur un quarté composé dans l’ordre de la Lituanie, du Monténégro, du Mexique et de l’Égypte, et les deux premiers cit&és se rencontreront d’ailleurs lors de la dernière journée de cette première phase de poules. Les deux premiers de ce Groupe D croiseront par la suite avec les deux premiers du Groupe C, composé de la Jordanie, de la Nouvelle-Zélande, de la Grèce et de Team USA. Et là ça rigolera beaucoup moins.

Un groupe assez déséquilibré sur le papier, et fort logiquement Lituaniens et Monténégrins devraient surtout se chauffer les doigts pour la suite, beaucoup moins tranquille !