À égalité au niveau des bilans avec une victoire pour une défaite chacun, l’Australie et le Japon se disputaient la deuxième place du Groupe E ce mardi du côté d’Okinawa. Si l’ambiance était très sympa en terre japonaise, il n’y a pas vraiment eu de suspense au final : les Boomers l’ont emporté 109-89 et se qualifient pour le deuxième tour de la Coupe du Monde.

Bon, on ne va pas s’éterniser sur le scénario du match. L’Australie a dominé les débats malgré des Japonais vaillants, Josh Giddey est un très bon joueur de basket (26 points, 5 rebonds, 11 passes), Xavier Cooks sait faire le show en plus d’être doué (24 points, 16 rebonds), et Josh Green a fait rêver les quelques fans des Mavs qui étaient devant leur écran (15 points en 22 minutes). Côté japonais, Yuta Watanabe (24 points) et Joshua Hawkinson (33 points) ont fait de leur mieux pour enflammer le public d’Okinawa – à fond derrière son équipe même à -20 – mais au bout d’un moment la différence de talent ça se voit.

Xavier Cooks goes BEAST mode with the block and slam 💪 😤#FIBAWC x #WinForAustralia 🇦🇺 pic.twitter.com/fLQwkUBBco

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 29, 2023

Voilà pour le résumé rapide. On va plutôt faire un zoom sur les conséquences directes de ce résultat, car c’est bien ça le plus intéressant au final.

En faisant le boulot face au Japon, l’Australie a validé son ticket pour le deuxième tour de la Coupe du Monde 2023. La défaite contre l’Allemagne digérée, les Boomers ont réagi comme il fallait aujourd’hui, décrochant ainsi un second succès dans leur groupe après celui remporté face à la Finlande en ouverture. Josh Giddey et ses copains vont ainsi accompagner les Allemands, invaincus sur leurs trois matchs de poule.

Au deuxième tour, l’Australie affrontera le premier du Groupe F, probablement la Slovénie, puis l’équipe qui accompagnera la bande de Luka Doncic, à savoir la Géorgie ou le Cap-Vert. L’objectif sera évidemment d’éviter toute mauvaise surprise pour atteindre les quarts de finale.

Josh Giddey displayed his game in fashion against 🇯🇵 Japan 🔥

26 PTS

11 AST

5 REB#FIBAWC #WinForAll pic.twitter.com/asbtuSWX3M

— BasketNews (@BasketNews_com) August 29, 2023

Quant au Japon, il termine avec une troisième place honorable (1 victoire – 2 défaites) au premier tour, et jouera désormais les matchs de classement 17 à 32. Devant leur public, Yuta Watanabe et ses potes affronteront le dernier du Groupe F (actuellement le Venezuela) puis le troisième (actuellement le Cap-Vert, à égalité avec la Géorgie deuxième).