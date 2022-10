Large vainqueur de la Chine (83-61) en finale du Mondial ce samedi matin, Team USA a réaffirmé sa suprématie sur le basket féminin mondial. Mais le plus grand moment, c’est sans aucun doute celui qui s’est déroulé avant cette finale. Devant son public, la légendaire Lauren Jackson a porté l’Australie vers une médaille de bronze, le tout à 41 ans et pour son tout dernier match en carrière internationale. Une sortie par la très grande porte !

Il y a six ans, quand elle a mis un terme à sa carrière à cause d’innombrables pépins au genou, Lauren Jackson ne pensait sans doute pas finir sur une aussi belle note. Elle ne s’imaginait probablement pas avec une médaille de bronze autour du cou, devant son public de Sydney, après avoir lâché une ultime masterclass.

Et pourtant, c’est bien ce qu’il vient de se passer.

Ce samedi matin, Lauren Jackson a guidé l’Australie vers une large victoire 95-65 lors du match pour la troisième place du Mondial 2022 face au Canada : 30 points, 7 rebonds, 2 interceptions, 1 contre, le tout à 11/16 au tir et 8/9 aux lancers-francs pour 35 d’évaluation en à peine 21 minutes. Sous les yeux notamment de Pau Gasol, l’Australienne de 41 ans a prouvé une dernière fois pourquoi elle faisait partie des plus grandes joueuses de l’histoire du basket. Elle en a profité pour égaler le record du nombre de matchs joués en Coupe du Monde féminine (43 en tout, à égalité avec la Brésilienne Janeth Dos Santos Arcain), et même pour dépasser la grande Diana Taurasi au nombre de points marqués dans des matchs comptant pour une médaille (Taurasi s’était arrêtée à 63). Mais plus que les stats et les records, ce qu’on retiendra surtout c’est l’émotion qui a accompagné ce moment. Un moment qui restera clairement gravé dans la mémoire de Lauren et de l’ensemble des supporters présents à Sydney voulant lui rendre hommage pour tout ce qu’elle a apporté au basket australien.

Australia loves you Lauren! 💚💛 Lauren Jackson checks out of the game for the last time to raucous applause and a few tears 😢#FIBAWWC | @aus_opals pic.twitter.com/H0kzXeSyep — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) October 1, 2022

« J’avais beaucoup d’émotion avant le match en pensant aux sacrifices réalisés par ma famille et mes enfants pour me permettre d’être là. Ce podium, c’est la manière parfaite pour couronner tout ça. » – Lauren Jackson, après le match

Rechaussant les sneakers en avril dernier avec le petit club des Albury Wodonga Bandits (dans une ligue semi-pro en Nouvelle-Galles du Sud), Lauren Jackson a pu terminer sa carrière internationale sur ses propres termes. Une fin qui est à la hauteur de sa fabuleuse carrière. MVP de la WNBA à trois reprises (2003, 2007, 2010), deux fois championne (2004, 2010), une fois MVP des Finales (2010), trois fois meilleure scoreuse du championnat américain (2003, 2004, 2007), ainsi que meilleure rebondeuse et défenseure WNBA (2007), l’Australienne a pratiquement tout raflé au pays de l’Oncle Sam sous les couleurs du Seattle Storm. Vous ajoutez à ça également un sacré palmarès en WNBL – le championnat australien qu’elle a remporté à cinq reprises, avec quatre titres de MVP de la finale et quatre titres de MVP – ainsi qu’une magnifique carrière internationale avec huit médailles au total dont une en or au Mondial 2006 ainsi que trois en argent aux JO (2000, 2004, 2008), et vous obtenez une place archi-méritée au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame en 2021.

Six ans après sa retraite et douze ans après sa dernière apparition avec l’équipe nationale australienne, Lauren Jackson a réussi son pari de revenir, à plus de 40 ans, après toutes les galères qu’elle a connues sur le plan physique mais aussi les challenges sur le plan mental. Si elle fut certes discrète pendant une grande partie de la compétition, elle avait gardé le meilleur pour la fin et peut désormais partir en paix, pour profiter de ses deux garçons. Bye bye légende !