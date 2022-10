30 Previews… en 30 Jours ! Comme chaque année, la série la plus folle du YouTube Game NBA débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. Un mois, 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une 1h d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On part en direction d’Atlanta pour décortiquer les Hawks !

On rentre dans le dur avec cette preview des Hawks, première preview de la série d’une équipe qui va faire partie du podium de sa conférence, mais ça c’est votre fanboy préféré qui le dit. Car elle est bien là, chaque année, la particularité de cette preview, c’est qu’elle vous est présentée par l’un des huit fans de la franchise en Europe, enlevant illico toute forme d’impartialité et c’est bien normal. En prenant un peu de hauteur ? L’arrivée en grandes pompes de Dejounte Murray pour épauler un Trae Young jusque-là trop seul, les progrès attendus de De’Andre Hunter et Onyeka Okongwu, la présence toujours aussi essentielle (mais pour combien de temps ?) des lieutenants John Collins et Clint Capela… et donc des ambitions toujours plus grandes après une saison 2020-21 assez incroyable (finale de conférence face aux Bucks) mais une suivante décevante (branlée face au Heat au premier tour des Playoffs). Une franchise qui devrait envoyer quelques cartons cette année mais qui doit voir plus loin que le bout de son nez, jouer plus qu’elle ne parle et notamment à partir du mois d’avril. Deal ? Envoyez déjà la preview, on verra pour la suite.

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2022-23 des Hawks d’Atlanta. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !