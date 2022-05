C’est le sujet chaud du moment pour les fans de basket dans l’hexagone : Joel Embiid pourrait obtenir la nationalité française afin de jouer avec l’Équipe de France. Interrogé par Antoine Bancharel du journal l’Équipe, Nicolas Batum a donné son avis sur une possible arrivée de Jojo sous le maillot bleu.

Les fans tricolores sont sous le choc depuis le début de la semaine. Joel Embiid, la superstar des Sixers et candidat au MVP aurait entamé les démarches administratives pour obtenir la nationalité française, ce qui lui permettrait d’être appelé par Vincent Collet au sein de l’Équipe de France. Une telle bombe ne pouvait pas laisser indifférents les observateurs et depuis lundi les avis sont plus que partagés. Il y a ceux qui insistent sur la faible connexion entre le joueur et la France (il n’y a jamais vécu et n’y a pas joué) et il y a ceux qui salivent d’avance à l’idée d’intégrer un des meilleurs joueurs au monde à une équipe qui ne fait que monter en puissance ces dernières années, échouant à cinq petits points de Team USA pour la médaille d’or olympique. Dans toute cette agitation, ce sont bien entendu les joueurs les premiers concernés et plusieurs avaient déjà pris position par le passé. En 2018, alors que les premières rumeurs sur une association entre Joel Embiid et la France avaient vu le jour, Evan Fournier, Nicolas Batum et Ian Mahinmi avaient souligné le « problème éthique » autour d’un joueur rejoignant un pays avec lequel il n’a pas d’attaches. 4 ans plus tard, le sujet est de nouveau sur la table et Antoine Bancharel du journal l’Équipe est allé demander à Nicolas Batum ce qu’il pensait d’une potentielle arrivée de Jojo avec les Bleus. Si le capitaine français reste partagé sur la question éthique, il semble plus emballé par la possible puissance de frappe que présenterait la France avec un tel joueur dans ses rangs.

« Je peux comprendre que cela dérange éthiquement, mais d’un point de vue basket… Je me mets des deux côtés : joueur-capitaine, mais aussi fan ! Et une raquette Embiid-Gobert, p****n ! Donc voilà, éthiquement, je comprends, mais « baskettement »…

Il est clair qu’avoir deux des meilleurs pivots de NBA pour bétonner la raquette ferait flipper bien du monde, dont les rivaux américains. Même si leur association peut donner lieu à quelques questions en termes de complémentarité, qui ne voudrait pas avoir Rudy Gobert et Joel Embiid dans son équipe ? Mais, comme le rappelle Batman, plusieurs éléments restent en suspens pour voir Jojo avec le maillot au coq.

« Côté éthique, cela pose des questions. Côté basket, il y en a zéro à se poser. Mais cette hypothèse, ajouter un joueur niveau MVP, c’est à discuter. Avec le groupe, avec le coach… Il faut que le groupe soit ok. Mais encore une fois, on est dans une énorme hypothèse. »

Vu les oppositions publiques dans le passé, il est vrai qu’un consensus au sein du vestiaire semble indispensable pour permettre cette arrivée. D’autre part, et c’est toujours important de le mentionner, ce n’est pas la première fois que Joel Embiid est associé aux Bleus. 2014, 2018, on a plusieurs fois entendu ce sujet « serpent de mer » revenir sur la table et rien n’est arrivé. Nicolas Batum l’explique d’ailleurs, on reste pour le moment sur une rumeur dans les médias et il faut attendre une prise de parole d’Embiid pour vraiment savoir ce qu’il en est.

« En 2014, on évoque le sujet ensemble, alors que Joel vient d’être drafté. Il me dit qu’ils en ont parlé avec Boris – je ne sais pas qui a commencé l’histoire, d’ailleurs – et je suis surpris. Mais bon, ça reste flou, car il est blessé, donc il ne vient pas. Si tout s’était bien passé, il aurait été là en 2015 je pense. En 2018, il en parle publiquement et cela capote… Derrière, je ne suis pas vraiment le sujet et il n’y en a pas besoin car on reste très bons. J’ai vu que cela est ressorti lundi et que Boris vous l’a confirmé, mais après, je n’en sais pas plus. Mais attention, cela reste une rumeur. On n’a pas entendu le principal intéressé, déjà. »

On reste sur quelque chose d’encore flou donc et il faudra que le joueur des Sixers prenne ouvertement position pour se faire une idée de la probabilité que tout ceci aboutisse à quelque chose. Beaucoup de tapage dans les médias et chez les fans mais le groupe Bleu ne semble pas faire un raz de marée de cette info. La preuve : Nico Batum assure que le sujet n’est même pas apparu dans le groupe de discussion des joueurs ce lundi. À voir si cela changera en cas de prise de parole de la star de Philly.

Joel Embiid et l’Équipe de France, c’est pas forcément non pour Nicolas Batum mais encore faut-il que toutes les conditions soient remplies. Les papiers de naturalisation, l’accord du groupe et du coach, la volonté de Jojo, beaucoup de choses restent encore incertaines au moment d’écrire ces lignes. Rendez-vous au prochain épisode.

Source texte : Antoine Bancharel / l’Équipe