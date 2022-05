Malgré les Playoffs NBA qui battent leur plein, difficile de passer à côté du dossier Joel Embiid / Équipe de France. Cette semaine, on a effectivement appris que la star des Sixers pouvait potentiellement prendre la nationalité française et ainsi rejoindre les Bleus. Fallait qu’on en parle.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe en début de semaine. Quatre ans après les premières rumeurs envoyant Joel Embiid en Équipe de France, le dossier est soudainement revenu sur la table et la possibilité de voir Jojo avec les Bleus n’a jamais semblé aussi forte. Bien évidemment, les réactions ont été nombreuses depuis, entre ceux qui rêvent d’Embiid avec l’EDF et ceux qui soulignent « le problème éthique » qu’une telle situation peut poser. Du coup, au milieu de ce chaos, on a décidé de se poser dans les poufs pour faire d’abord un point sur l’ensemble des informations qui caractérisent ce dossier à l’heure de ces lignes, et puis s’exprimer sur tout ce que ça peut impliquer. La réaction des membres de l’EDF, une potentielle raquette Embiid – Gobert ect…

