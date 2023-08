Stephen Curry espère jouer aussi longtemps que LeBron James

Parenthèse à l’heure où la Coupe du Monde bat son plein, Stephen Curry est passé en deux-deux sur le podcast de Gilbert Arenas, pour y parler… longévité.

882 matchs NBA à 35 ans, dont 876 en qualité de titulaire. C’est pas mal, non ?

Stephen Curry vise encore plus loin. Lors d’une récente apparition sur le podcast de Gilbert Arenas, « Gil’s Arena », le vieillard des Warriors a expliqué vouloir pousser pour les cannes jusqu’à ce qu’elles craquent. Métaphore bien sûr : l’idée n’est pas de terminer sur une tibia-péroné, mais plutôt d’aller le plus loin possible, sans jamais paraître ridicule sur le parquet. En ce point, on te parle, Dirk.