Qui dit quarts de finalistes dit aussi grands perdants. Aujourd’hui huit nations ont échoué au pied du bracket final, à quelques points ou un peu plus de la possibilité de continuer à chasser le titre suprême. Zoom sur huit équipes aux destins différents, mais qui ont toutes comme point commun que leurs joueurs regarderont les quarts de finale de la Coupe du Monde 2023 à la télé.

Porto Rico

On avait commencé avec une énorme win après prolongation face au Soudan du Sud, puis une défaite pas si honteuse contre les Serbes et une victoire plus que logique contre la Chine. Le vrai apex de cette Coupe du Monde pour les hommes de Nelson Colon ? La victoire face à une République Dominicaine qui arrivait pourtant pleine de certitudes et invaincue dans son groupe initial. Tremont Waters a été exceptionnel dans ce match, Romero, Pineiro, Howard, Conditt et le bien nommé Steph Thompson avaient également confirmé leur très belle compétition, mais aujourd’hui les Portoricains sont tombés sur un os italien, un os qui monte en régime dans cette Coupe du Monde. Résultat des courses une défaite honorable mais difficilement évitable et un détour obligatoire par le TQO dans quelques mois pour pouvoir prétendre à Paris 2024. Moyen +, mais c’est déjà beaucouop mieux que certains.

République Dominicaine

Ça aurait pu être la sensation de cette Coupe du Monde, et finalement le parcours de la République Dominicaine a fait pschit. Quelque chose à voir avec la présence de Karl-Anthony Towns avec la sélection ? Joker. Quoiqu’il en soit les Répdomiens avaient commencé leur CDM par trois victoires et beaucoup de hype, KAT et son meneur Andres Feliz faisait du sale mais du vrai sale, puis en deuxième phase les joueurs de Nestor Garcia ont craqué. face à Porto Rico au bour d’un thriller qui aura été finalement le tournant de leur tournoi, puis de manière un peu abandonnique contre les Serbes aujourd’hui. Pas grave, KAT a posé les bases d’une potentielle très belle décennie pour le basket dominicain, et Nestor Garcia a tout pour devenir l’un des persos principaux du prochain Tarantino tellement sa tronche en impose. La suite ? Un TQO, et un “pourquoi pas” pour Paris 2024.

Grèce

L’une des déceptions de cette Coupe du Monde. Le Antetokounmpo n’était pas le bon et la présence de Papagiannis ne nous a même pas fait sourire, le naturalisé de la bande avait un nom de lotion anti-rides et dans le jeu les leaders attendus ont été tout juste passables. Sortis du cyborg grec la génération en place ne fait pas rêver le Péloponnèse, en tout cas elle est loin d’être au niveau des précédentes. Les victoires face à la Jordanie et la Nouvelle-Zélande n’ont rassuré personne et quand il a fallu jouer de vraies équipes de basket ça a bredouillé fort. 30 contre Team USA, 30 contre la Lituanie, tarif tarif, et même le Monténégro est venu cueillir la décevante Grèce lors de la dernière journée. Moralité ? A part si vous êtes Français, difficile d’être plus déçu qu’un Grec après cette compétition ratée.

Monténégro

On en parlait juste au dessus, les Monténégrins ont au moins eu le mérite de bien finir leur compétition. Ils l’avaient également bien commencé, avec deux victoires logiques contre le Mexique et l’Égypte, et si la défaite face aux Lituaniens n’a souffert d’aucune contestation, celle face à Team USA peut nourrir quelques regrets. Un match lors duquel Nikola Vucevic et ses bros ont longtemps mené, et un braquage qui aura finalement échoué de peu. Trois victoires et deux défaites au final, un Nikola Vucevic dominateur on s’en serait douté, et des lieutenants solides (Perry, Dubljevic, Ivanovic), bref une compétition loin d’être loupée pour le squad de Bosko Radovic. Là aussi les Monténégrins devront passer par le TQO pour les Jeux de Paris 2024, le défi sera immense mais si les mecs jouent comme ils ont joué les Américains pendant trois quarts-temps, tout est possible au printemps prochain.

Australie

Ils faisaient partie (avec la Géorgie, la Grèce et le Monténégro) des quatre équipes qui connaissaient leur sort avant même la journée d’aujourd’hui. Fait non négligeable, les Boomers avaient également validé leur qualif pour les Jeux de Paris 2024 au titre de leur statut de meilleure équipe océanienne de cette Coupe du Monde 2023. Au-delà du fait que l’Australie a comme seuls concurrents continentaux des bans de poissons et des nations dont les joueurs jouent nus avec des lances ? Disons que cette Coupe du Monde a pointé quelques faiblesses qu’il faudra travailler pour l’été prochain. Hiérarchie, qui de Patty Mills ou Josh Giddey est le patron de cette équipe, équilibre des forces, Duop Reath est très sympa mais ce n’est pas le pivot titulaire d’une équipe de l’élite mondiale, et rigueur défensive, et on a remarqué ici que malgré les très bons profils du genre Thybulle, il manquait du vieux briscard pour être plus “méchant”, marque de fabrique des Australiens… un peu portée disparue cet été. Versés dans une partie de tableau difficile les Boomers n’y ont en tout cas pas survécu avec une défaite face à l’Allemagne puis une autre tout aussi logique contre la Slovénie, et si les larges victoires contre le Japon, la Finlande et la Géorgie font passer le bilan dans le positif, la conclusion de cette CDM n’est pourtant pas exceptionnelle. A dans un an messieurs !

Géorgie

Une Coupe du Monde sans trop de saveur, mais à la faveur d’un tableau assez tranquille dans un premier temps, les Géorgiens auront malgré tout réussi à faire le taf et à croire le temps d’un instant à un impossible exploit. Le guide de la nation Tornike Shengelia était de retour après un Euro raté pour blessure et a assuré son service, Sandro Mamukelashvili et Giga Bitadze ont aussi joué leur partition de grosse brutasse, mais les résultats géorgiens sur la compétition ne revêtent d’aucune surprise et ne nous font pas plus frissoner. Victoire facile face au Cap Vert, timide contre le Vénézuela, défaites assez larges contre la Slovénie, l’Allemagne et l’Australie, bref autant d’émotions que si vous nous aviez dit qu’aujourd’hui il faisait frisquet à Vannes. rendez-vous dans un an pour le TQO, où les Géorgiens gagneront probablement contre une équipe moyenne avant de perdre contre deux bonnes équipes. Trépidant, tout ça.

Espagne

C’est LA sensation de la journée ! Demi-sensation car en face c’était tout de même le Canada, l’un des tous nouveaux épouvantails de la planète basket, mais sensation quand même car on parle mine de rien des champions d’Europe en titre et des champions… du monde en titre, tiens donc. Dur dur la vie sans Ricky Rubio à la mène, dur dur quand Rudy Fernandez a soufflé ses 56 bougies avant le match, et c’est finalement un mauvais cocktail qui a coûté cette qualif et qui a donc causé cette contre-performance assez inédite dans l’histoire récente de la Roja. 1) manque de leaders, de vrais, 2) on adore Nunez mais l’absence de Lorenzo Brown s’est faite ressentir à la mène, 3) la défaite face à la Lettonie aura rétrospectivement été la danse de trop et 4) cette partie de tableau était vraiment, vraiment dense, n’est-ce pas l’Équipe de France. On part donc sur une élimination avant même les quarts de finale, et la dernière fois c’était en… 2000. On peut dire que la Roja a plus raté sa Coupe du Monde que les Bleus ? Non, tant pis, on aura essayé, et rendez-vous en tout cas pour l’Espagne au TQO, le fameux, pour tenter de gratter une place pour Paris 2024.

Brésil

On termine en beauté (pas du tout) avec le Brésil, trouble-fête de ce second tour mais finalement resté sur le carreau. Victoires tranquilles contre l’Iran et la Côte d’Ivoire, quoique pas si easy contre Solo Diabaté et ses potes, défaite face à l’Espagne, direction le second tour comme prévu et là, incroyable, les mecs vont nous taper le Canada contre toute attente, nous offrant par la même occasion une dernière journée (aujourd’hui) aux allures de journée de huitièmes de finale. Malheureusement les Brésiliens ont perdu le leur, face à la Lettonie, et pas de quarts donc pour une nation qui était pourtant passée en 40 minutes de nation middle à outsider pour la suite de la compétition. La blessure de Raul Neto dès le premier match avait commencé par miner le Brésil, mais Bruno Caboclo a sonné la révolte – quelle phrase – et Yago Santos a pris le relais à la mène pour faire de cette Seleçao une belle surprise. Moins grosse que la surprise lettonne qui boute donc les Auriverde hors d’Asie, et qui les pousse à devoir, eux aussi, passer par un TQO pour rallier Paris 2024.

Voilà pour nos huit déçus du jour, huit nations éliminées de la course au titre et pour certaines la pilule va être dure à avaler. La suite ? Mardi pour les quarts de finale, et avant ça… repos, on l’a tous bien mérité. Oui, même toi.