Après la terrible élimination de l’Équipe de France au premier tour de la Coupe du Monde 2023, les réactions ont évidemment été nombreuses mais on attendait encore celle de Tony Parker, meilleur joueur de l’histoire du basket français. Le patron a parlé hier, et sans surprise il a exprimé sa déception concernant l’échec des Bleus.

Jamais l’Équipe de France n’était tombée aussi bas dans une Coupe du Monde. Jamais, sous Vincent Collet, les Bleus n’avaient connu pareil fiasco. En terminant 18e du Mondial 2023 après avoir décroché une médaille de bronze au Mondial 2019, une médaille d’argent aux Jeux Olympiques 2021 et une autre à l’EuroBasket 2022, l’EDF est tombée de très très haut à Jakarta.

Comme nous, Tony Parker s’est retrouvé désabusé devant les prestations proposées par les Bleus, et n’a pas hésité à employer les grands mots pour qualifier cette terrible campagne. Voici ce que TP a déclaré au micro de Stephen Brun sur RMC hier.

“Là, on a vraiment vécu un fiasco. J’en ai parlé longtemps avec Nicolas Batum, c’est vrai que c’est très très décevant, c’est sûr. C’est pas normal qu’une équipe comme ça perde au premier tour.

On n’a jamais vu l’Espagne ou les Etats-Unis perdre comme ça au premier tour, et c’est dommage parce qu’avec la France, on a tellement travaillé dur avec ma génération pour amener l’Equipe de France à un certain level pour qu’on se fasse respecter par la FIBA, les arbitres, les autres pays… C’était tellement dur d’avoir du respect, et on avait enchaîné des belles performances en plus récemment, on a eu trois belles médailles.

C’est vraiment dommage de perdre au premier tour comme ça, comme quoi le haut niveau ça se joue à rien. La Lettonie a fait un super match, ils ont mis des tirs de fou, mais c’est quand même pas normal qu’on perde au premier tour. C’est vrai que c’était un peu la honte.”