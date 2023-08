Trois jours après le début de la Coupe du Monde 2023, l’Équipe de France est donc éliminée de la compétition suite à deux défaites consécutives en deux matchs. La phrase est d’une violence inouïe, malheureusement elle est bien réelle. C’est tout simplement le pire résultat des Bleus depuis la prise de fonction du sélectionneur Vincent Collet en 2009…

Jamais les Bleus version Vincent Collet n’étaient tombés aussi bas dans une grande compétition internationale.

Alors certes, au milieu des sept médailles décrochées entre 2009 et 2022 (dont un titre de Champion d’Europe en 2013), il y a eu d’autres ratés. On pense au Mondial 2010, où la France avait pris la porte dès les huitièmes de finale pour terminer à la 13e place du tournoi. On pense également à l’EuroBasket 2017, avec encore une fois une élimination en huitième (12e place au final) après avoir terminé en sixième position aux Jeux Olympiques de Rio une année auparavant. Des souvenirs douloureux, mais pas aussi douloureux que celui qui vient de se créer en ce dimanche 27 août 2023, un jour à jamais sombre dans l’histoire du basket français.

Peut-être qu’on dit ça parce qu’on est encore sous le choc de l’élimination des Bleus après leur défaite contre la Lettonie. Mais le résultat parle de lui-même : en se faisant sortir dès le premier tour du Mondial après deux défaites de suite en poules, la France va jouer pour les places 17 à 32 lors du reste de la compétition.

Les places 17 à 32.

La honte.

Absolue.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 27, 2023

C’est d’une tristesse absolue.

Encore plus après les deux médailles d’argent décrochées aux Jeux Olympiques de Tokyo et à l’EuroBasket 2022. Encore plus à un an des JO de Paris, qui représentent une énorme opportunité pour le basket français mais que les Bleus attaqueront avec beaucoup moins de certitudes que prévu.

Non vraiment, c’est un véritable tremblement de terre qu’on vient de vivre. Quand vous nourrissez de très grosses ambitions et que vous prenez la porte en même temps que des équipes comme l’Egypte, le Mexique ou le Liban (no disrespect hein, mais voilà quoi), vous ne pouvez pas parler d’autre chose que de “cataclysme”. Les fans de foot français ont eu la Coupe du Monde 2002 pour pleurer, les fans de basket ont désormais la Coupe du Monde 2023.

On a fait n’importe quoi.

Défoncés par le Canada.

Incapables de battre la Lettonie, en se faisant botter le cul dans le dernier quart.

C’est un scandale.

J’adore mon Équipe de France, mais celle-là je la reconnais pas.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 27, 2023

Sans aucun doute, il va falloir du temps pour la digérer celle-là. Mais surtout, il va falloir une vraie remise en question de la part des principaux acteurs dans les mois qui viennent pour espérer rebondir, sous peine de revivre pareille humiliation sur son propre sol, à Paris.

Le programme de l’Équipe de France pour le reste de la Coupe du Monde :