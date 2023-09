Avec quatre équipes au même bilan dans le Groupe I, la rencontre opposant l’Italie à Porto Rico faisait partie des matchs couperet de ce dimanche pour obtenir une place en quarts de finale de la Coupe du Monde. Et à ce petit jeu-là, ce sont Simone Fontecchio et ses copains qui ont pris le dessus grâce à un quatrième quart-temps maîtrisé.

Les stats du match, c’est par ici

Quand l’Italie est tombée face à la République Dominicaine au premier tour du Mondial, on voyait mal les hommes de Gianmarco Pozzecco se qualifier pour les quarts de finale. Mais ils seront bien là.

Après leur exploit face à la Serbie il y a deux jours, les Italiens ont fait le boulot face à Porto Rico (73-57) ce matin à Manille, décrochant ainsi leur ticket pour la suite de la compète. Pourtant, pendant quasiment 30 minutes de jeu, la Squadra azzurra avait un peu la main qui tremble : 3/22 à 3-points pour la bande à Fontecchio, vraiment pas top dans un match qu’il ne faut pas perdre. Mais malgré cette maladresse chronique, l’Italie a très souvent fait la course en tête. Car autant les Italiens ont vendangé, autant ils ont surclassé leur adversaire au rebond (48-29 au total, 19 rebonds offensifs, 22 points sur seconde chance) pour gagner la bataille des possessions, aidés également par les pertes de balle portoricaines. Et quand il a fallu conclure dans le quatrième quart-temps, l’Italie a mis le couvercle.

La Squadra a retrouvé son adresse à 3-points au meilleur moment grâce aux banderilles de Giampaolo Ricci, Luigi Datome ou encore Simone Fontecchio, tout en verrouillant une équipe de Porto Rico en gros manque d’inspiration offensive. De 51-47 à l’entame des dix dernières minutes, le score est passé à 63-50 pour l’Italie puis 73-57. Symbole des difficultés offensives des Portoricains, Tremont Waters a vécu un match compliqué (13 points à 5/14 dont 2/10 à 3-points, 9 passes mais surtout 7 turnovers) alors qu’il était sur un nuage depuis son festival contre la République Dominicaine.

ITALY BOOK THEIR PLACE IN THE QUARTER-FINALS FOR THE FIRST TIME IN 25 YEARS 💙 🔥#FIBAWC x #WinForItalia 🇮🇹

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 3, 2023

C’est donc l’heure de rentrer à la maison pour Porto Rico, qui aura quand même réussi un Mondial honorable. Pour les Italiens, c’est la première fois en un quart de siècle qu’ils voient les quarts de finale d’un Mondial. Leur prochain adversaire ? Les Etats-Unis ou la Lituanie.

Forza !