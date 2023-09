Après avoir vaincu l’Espagne au terme d’un match sublime, la Lettonie s’est offerte le Brésil après un match intense qui a basculé en cours de troisième quart-temps. Ce succès leur assure une place en quart de finales de la Coupe du Monde 2023, un exploit énorme sur lequel très peu de monde aurait misé il y a une dizaine de jours.

Qu’ils sont attachants, ces vaillants Lettons. L’impression de se répéter à propos de cette équipe, mais encore aujourd’hui, ils ont été capables de piocher dans leurs réserves pour renverser le Brésil au terme d’un match qui s’est décanté en seconde période. Début de rencontre intense, avec des défenses plutôt légères qui autorisent beaucoup de tirs. La conséquence ? Déjà 40 points de part et d’autre au milieu du deuxième quart. Un nom : Andrejs Grazulis. Le garçon est habité, il allume comme un dingo et derrière lui, c’est Davis Bertans qui profite des espaces créés par son collègue pour envoyer de la praline longue portée.

Reel Cam x Latvia = Top Content ❤️🎥#FIBAWC x #WinForLatvia pic.twitter.com/EQSl0XadFC

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 3, 2023

Pour autant, le Brésil ne lâche pas. Lucas Dias et Bruno Caboclo sont déterminés à gratter leur qualification et font énormément de mal à la défense lettone. À la mi-temps, deux petits points séparent les deux formations. Ce qui va provoquer un tournant dans le match ? Bruno Caboclo, qui va commettre trois fautes en l’espace de quelques secondes et planter complètement le rythme de son équipe. De là, la Lettonie a commencé à envoyer points sur points sans aucune contestation sous le panier. L’écart est creusé, le Brésil est très vite à l’agonie. La partie se finira sur un récital d’Andrejs Grazulis, réelle star de ce match.

Manila get ready, the Latvians are coming ✈️🇱🇻#FIBAWC x #WinForLatvia pic.twitter.com/3tSEntqLOv

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 3, 2023

La Lettonie est qualifiée pour la dernière étape, le tableau final. En quart de finale, elle retrouvera certainement la Slovénie ou l’Allemagne. Quel parcours, quelle équipe. On ne peut qu’être excité à l’idée de les voir rallier Manille pour défendre leur steak comme des morts de faim. Peu importe l’adversaire, il est prévenu : prendre à la légère ce groupe est impossible. Pour le Brésil, l’aventure se termine après une belle Coupe du Monde, marquée par une victoire aussi surprenante que prestigieuse face au Canada. Bravo messieurs, et merci.

Source : FIBA