On ne l’avait pas assez anticipé, mais une possibilité existait, celle de voir l’Équipe de France dos au mur dès la fin du premier match de cette Coupe du Monde 2023. C’est malheureusement le cas, et il faudra donc lâcher les chevaux cet après-midi face à la Lettonie pour s’offrir le droit de penser à la suite.

C’est donc un double-défi qui s’offrira à la France à 15h30 à Jakarta. Tout d’abord ? Faire le deuil de la branlée reçue des mains du Canada, bref passer à autre chose, retrouver le sourire. Puis, de manière plus officielle et mathématique, s’offrir le droit de continuer la route dans ce Mondial, car une défaite face aux Lettons précipiteraient l’Équipe de France dans un marécage qu’elle n’a plus connu depuis 17 ans : ne pas passer les poules d’une grande compétition internationale.

Afin d’éviter ce caca mou, ce cacamouflet ? Il faudra donc mater l’ennemi letton, et la tâche s’annonce plus ardue que prévue et ce pour deux raisons. 1) La France n’est évidemment pas dans le meilleur mood et 2) c’est tout le contraire pour la Lettonie qui sort d’un feu d’artifice offensif, face au Liban certes, mais feu d’artifice tout de même. Kristaps Porzingis n’est pas là mais Davis Bertans a fait le déplacement, en sachant que son frère Dairis est peut-être bien le plus chaud de la fratrie actuellement (6/7 du parking vendredi). L’ensemble du roster letton demeure un groupe de pistoleros qui ne se privera pas de choker la France et les notions de repli défensif et de sacrifices seront essentielles si Vincent Collet et ses gars ne veulent pas connaitre l’un des moments les plus sombres de l’histoire moderne des Bleus…

Mais remettons donc notre cap de positivité et rappelons tout de même que, sur le papier, la France est évidemment armée pour cartonner la Lettonie, et que cette équipe a déjà montré par le passé qu’elle avait de la ressource. De vrais leaders avec de l’expérience, des role players rompus à l’exercice FIBA et qui connaissent leur taf, et globalement un talent intrinsèque bien plus élevé que celui des Lettons, sans leur faire offense évidemment. Tout cela ? Et bien tout cela DOIT nous amener vers une victoire sans trembler des Français, car ils en ont les moyens, car ils n’en ont pas le choix.

Le lieu ? Jakarta. L’heure ? 15h30. L’objectif ? Boire de la soupe de letton. ALLEZ LES BLEUS.