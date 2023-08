Il ne faudra pas se louper. Vous, car un évènement de cette ampleur se vit en bande, et eux, car en cas de défaite l’Équipe de France aura déjà terminé sa Coupe du Monde… Rendez-vous à 15h30, en forme et les cordes vocales aiguisées !

Si on nous avait dit que ce deuxième match serait – déjà – un match à la vie à la mort afin de ne pas rentrer en France avant même le mois de septembre ? Ouais, on aurait clairement eu du mal à le croire. Il n’empêche qu’on y est, officiellement, et cette rencontre du premier tour face à la Lettonie est devenu très vite LE match à ne pas perdre, alors qu’il aurait pu/du être le genre de rencontre dont on se sert pour monter en puissance voire tester des choses en vue de la suite.

Tout ça pour dire quoi ? Qu’il faudra être des milliers, des millions, des milliards tout à l’heure à l’adresse ci-dessus, pour vivre en notre compagnie un premier sauvetage, qui en appelle probablement d’autres dans cette Coupe du Monde où RIEN ne sera pas facile. Beat Lettonie c’est le hashtag, alors rendez-vous 15h30 pour remettre les points sur les I et les barres sur les T. Cordialement.