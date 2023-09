Source image : montage TrashTalk via YouTube et UNSPLASH

À quelques semaines de la reprise du Championnat de France de basket, TrashTalk fait un tour d’horizon des 18 équipes qui s’affronteront lors de la saison 2023-24. Au menu du jour, le retour d’un Jedi affaibli.

L’une des plus grandes gueules de bois de l’histoire. Pas celle à quatre ou cinq verres de vin, non. Before chez Gérard Depardieu à 21h, refusé à l’entrée d’une boîte chic donc Café Oz dans la foulée, puis after dans la distillerie du père d’un pote. Et là, tu te réveilles sans Victor Wembanyama, Bilal Coulibaly, Vincent Collet et les caméras de la NBA. Pire encore, t’as Laurent Foirest qui te proute dessus pour te sortir des vapes.

Les résultats de la saison dernière :

Championnat de France : 2e de saison régulière puis sorti en finale des Playoffs par Monaco (3-0)

Coupe de France : éliminé en 1/8e de finale par Monaco (107-76)

Les départs :

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs, NBA)

Bilal Coulibaly (Washington Wizards, NBA)

Vincent Collet

Armel Traoré (Blois)

Devante’ Jones (Le Mans)

Idrissa Ba (Pau-Lacq Orthez)

Ibrahima Fall Faye (Nanterre)

Steeve Ho You Fat (Fos-sur-Mer)

Barry Brown Jr. (Venise, Italie)

Bandja Sy (Paris)

Aaron Henry (Nagoya, Japon)

Hugo Besson

Les recrues :

Laurent Foirest (entraîneur, Quimper, Pro B) jusqu’en 2024

Tevin Brown (Canterbury, Nouvelle-Zélande) jusqu’en 2024

Abdoulaye Loum (Dijon) jusqu’en 2024

Paulius Sorokas (Trévise, Italie) jusqu’en 2024

Axel Toupane (Paris) jusqu’en 2024

Jordan Theodore (Francfort, Allemagne) jusqu’en 2024

Josh Carlton (Le Mans) jusqu’en 2024

Fabian White Jr. (South Bay Lakers, G League) jusqu’en 2024

Grant Sherfield (Oklahoma, NCAA) jusqu’en 2024

L’effectif complet (connu à ce jour) pour la saison 2023-24 :

Meneurs : Grant Sherfield, Jordan Theodore

Arrières : Lahaou Konate, Tevin Brown

Ailiers : Axel Toupane, Fabian White Jr.

Ailier-forts : Paulius Sorokas, Abdoulaye Loum, Ylan Esso Essis

Pivots : Josh Carlton

Le joueur à suivre :

Forcément moins d’attractions individuelles que sur la saison écoulée, et – de notre point de vue – une grande difficulté à placer le curseur des ambitions. Le jeune Ylan Esso Essis n’a pas encore explosé en catégorie espoirs. Même si Bilal Coulibaly a déjà montré la voie en grimpant d’environ douze catégories en une saison, il sera difficile pour Esso Essis de copier son prédécesseur. Néanmoins, d’autres joueurs intéressants aliment le nouvel effectif des Mets : Josh Carlton, intérieur du MSB la saison passée, et Paulius Sorokas, cadre de Trévise et ailier-fort de grand talent, assureront un chouette standing à l’intérieur. Pour autant, et par pur chauvinisme, nos regards se tourneront davantage vers… Axel Toupane ! Court déménagement de Paris à Levallois pour le champion NBA 2021. Objectif, renforcer les offensives de sa nouvelle équipe, et apporter ce qu’apporte déjà Lahaou Konate de l’autre côté du parquet. L’association des deux Français promet un verrouillage en règle des extérieurs adverses. Très grinta. Et – en ce point – Lahaou a encore progressé.

L’arrière Tevin Brown sera, non pas le métronome, mais plutôt le détonateur de l’attaque des Mets. 25 points sur un match de prépa contre Pau. Il s’est baladé dans le championnat néo-zélandais. Next step, faire de ce « solide » collectif de Levallois, un prétendant aisé au Top 8.

Grant Sherfield ? Vraie interrogation sur le poste 1. Jamais évident de transposer un profil NCAA dans le monde professionnel. Ce petit scoreur-créateur de 23 ans est la définition animée du « pari ». Il posait 16 points et 3 assists de moyenne la saison passée aux Oklahoma Sooners. Puisse-t-il savoir se démmerder sur la tenue de un-contre-un. Vas-y, régale-nous jeune baroudeur.

Les compétitions à venir en 2023-24 :

Championnat de France

Coupe de France

Les dates importantes de la première partie de saison :

Paris – Mets 92 (Championnat de France) le 8 octobre 2023

ASVEL – Mets 92 (Championnat de France) le 2 décembre 2023

Mets 92 – Monaco (Championnat de France) le 23 décembre 2023

Mets 92 – ASVEL (Championnat de France) le 20 janvier 2024

Monaco – Mets 92 (Championnat de France) le 10 février 2024

Le calendrier complet de Boulogne-Levallois la saison prochaine

L’effectif n’est pas des plus profonds, mais estimons-nous heureux, il y a un effectif. Cet été, le club n’est pas passé loin du depop *pouf*. Le refus de l’EuroCup de convier le club à ses festivités 2023-24 a découragé les quelques investisseurs intéressés d’y poser leurs pions. Mais un monument ne tombe jamais : l’institution héritière du PSG Racing repart pour une nouvelle saison – pas la dernière, on l’espère – et s’est même bâtie un effectif convoyeur de grands talents. Toupane, Brown, Sorokas, Carlton, White Jr… Sans Coupe d’Europe à son calendrier, le club aura la possibilité de se focaliser sur les matchs de championnat. Top 8 ? Pas déconnant de le suggérer.

Le Paris Basket prépare son envol pour l’EuroLeague ; à dix kilomètres de la capitale, la mission est tout autre. Survivre. Ne laisser aucune chance à la situation de se saisir des mauvais résultats sportifs pour tirer le rideau sur une affaire qui, en tribune, a connu Line Renaud vingtenaire (non).

