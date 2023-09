Les Rockets tentent de transférer Kevin Porter Jr.

Suite aux informations sorties ces dernières 48 heures concernant Kevin Porter Jr., les Rockets ont pris la décision de tenter de se débarrasser de leur jeune meneur via un transfert. Bon courage pour trouver preneur.

A la question de savoir si les Rockets doivent se séparer de Kevin Porter Jr. suite aux accusations gravissimes dont il fait l’objet, la réponse est sans doute oui. La manière de procéder de la franchise de Houston – qui tente de le transférer – est-elle la bonne ? On a notre petite idée.

Par contre @HoustonRockets c’est pas vraiment comme ça qu’on fait : on coupe le joueur, et on lui fait comprendre qu’agir comme ça t’as aucune valeur. Ni en NBA ni dans la société. Zéro, nada, walou. Y’a pas de transfert ou de compensation.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 13, 2023



La NBA est un business, évidemment, mais ici on dépasse justement le cadre du business et en cas de culpabilité avérée du joueur… les Rockets auraient tout intérêt de poser une décision ferme, sans pour autant tenter de récupérer ceci ou cela dans une quelconque opération. On parle d’un exemple à donner, d’un message à envoyer, d’une leçon pour un jeune homme qui en a visiblement bien besoin.

Faire comprendre à tout le monde que KPJ doit quitter Houston c’est bien, de cette manière… pas sûr. Pas sûr non plus qu’aucune franchise de la Ligue ne prendra la décision d’acquérir un joueur certes talentueux, mais qui a prouvé à maintes reprises sa fragilité mentale et son manque de discernement. Il a bon dos le business.