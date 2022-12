Frustrés par leur série de 5 défaites consécutives, les Rockets se sont pointés à Chicago ce lundi et ont fait la salsa sur le parquet des Bulls. Une victoire assurée (133-118), derrière un bel effort collectif et les belles performances de deux kids en particulier : Kevin Porter Jr et Alperen Sengun.

S’il fallait savoir qui était le meilleur arrière et le meilleur pivot cette nuit au United Center…

… ce n’était ni DeMar DeRozan, ni Nikola Vucevic.

Pauvres Bulls qui ont continué dans leur spirale infernale, eux qui étaient pourtant sur trois succès de suite. Les hommes de Billy Donovan n’ont montré aucune âme dans cette rencontre, se prenant un run d’entrée de jeu par les Rockets et ne montrant pas du tout d’envie de rattraper les Texans. Totalement dominés en seconde mi-temps, les soldats de Chicago n’ont donné qu’une seule impression : celle d’en avoir rien à foutre, donc de vouloir se mettre une caisse le 31 décembre.

Pas un soucis pour les Rockets, qui eux voulaient se faire plaisir en s’appliquant des deux côtés du terrain.

Avec Jalen Green et Alperen Sengun pour démarrer fort la rencontre, les boys de Houston mettaient la pression et c’était tout ce qu’il fallait pour faire chuter ces Bulls.

La suite ? Ce ne sera qu’une démonstration de la part de deux jeunots, profitant d’éléments bien précis pour sortir leur épingle du jeu.

🔥 @Kevinporterjr filled it up tonight. 36 PTS (season high)

7 REB

9 AST

6 3PM (season high)

14-22 FGM@HoustonRockets W pic.twitter.com/CIcztuSZvr — NBA (@NBA) December 27, 2022

Alpi was EVERYWHERE tonight! 📊 25 PTS 11 REB 6 AST pic.twitter.com/lpheZLSeCL — Houston Rockets (@HoustonRockets) December 27, 2022

Alperen Sengun était fier de savoir que son papa était dans les gradins, prêt à le regarder jouer.

L’intérieur faisait donc ce qu’il voulait sur le parquet, entre interception et dunk coast-to-coast, passes aveugles dans le trafic, finitions à l’arceau avec chance ou floaters plein de touché. C’était le Sengun qu’on aime, en improvisation totale, mais punissant à merveille un secteur intérieur bien poreux côté Chicago. Une perf à 25 points, 11 rebonds et 6 passes pour Alpi, de quoi cimenter un peu plus son étiquette de mini-Jokic. On attend de voir la suite, mais dans le jeu, l’intensité et l’effort, Sengun a tout donné.

Quant à Kevin Porter Jr ? Comment ne pas le voir taper du poing sur la table, en observant notamment les rumeurs autour d’un éventuel retour de James Harden à Houston. Sans animosité aucune, mais avec le besoin certain de rappeler tout son talent, KPJ a cramé les Bulls dans le dernier quart, entre ficelles à trois-points, shake balle en main et punitions à mi-distance. Pauvre Vucevic, obligé de le défendre sur une île déserte, et qui prenait la sauce pendant que Ryan Hollins explosait de rire aux commentaires des Rockets.

C’était exactement ce dont cette équipe avait besoin avant la fin d’année civile, un beau succès en déplacement. Car en retombée profonde dans leurs vilaines habitudes, ces Rockets demandaient un peu de légèreté et souhaitaient finir une soirée avec un peu de bonheur. Pour ce genre de besoin, on sait qu’en ce moment on peut faire confiance aux Bulls.

Victoire de Houston, avec un chouette 5 majeur qui rayonne, dans un match où il était possible de se faire plaisir à tout-va. On parlera de Chicago une prochaine fois, car en ces périodes de fête on préfère jouer la carte de la gentillesse et de la compréhension.