Vous vous souvenez de ce blondinet qui a séduit l’Amérique il y a peu, se démarquant grâce à son flow et sa gueule d’ange ? Non, pas Justin Timberlake, l’autre.

Signature sensation cette nuit à Orlando, sensation car on n’a pas pas grand chose à se mettre sous la dent actuellement, sensation car on parle quand même d’un visage et d’un nom qui flaire bon les highlights. Ce nom ? Mac McClung, et sachez qu’il vient donc de signer avec le Magic d’Orlando pour la saison 2023-24 (les termes du mariage n’ont pas encore été dévoilés)

Mac McClung ? Vous en avez forcément entendu parler la saison passée. En février notamment, lorsque ce petit meneur blondinet du Delaware Blue Coats (franchise de G League affiliée aux Sixers) avait été invité par la NBA pour participer au Slam Dunk Contest du All-Star Weekend. Invitation respectée au max car le gosse avait ambiancé Salt Lake City comme pas deux pour remporter le concours.

Par la suite Mac McClung était retourné en G League et avait pu enfiler le maillot des Sixers – les vrais – pour les deux derniers matchs de la saison régulière, plus symbolique qu’autre chose.

A voir désormais quel est le plan à Orlando concernant Mac McClung (le Magic possède déjà quinze contrats garantis et deux two-way contracts), mais en cas d’enfilade de maillot attention les yeux car le Magic pourrait passer d’équipe “frisson” à équipe “à ne rater sous aucun prétexte”.