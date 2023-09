Serge Ibaka rejoint le Bayern Munich pour un an

Peut-être que vous l’avez oublié, mais Serge Ibaka est toujours un joueur de basket. Il va même jouer chez nos voisins allemands, l’intérieur ayant décidé de rejoindre le Bayern Munich.

On ne sait pas si c’est l’ambiance de l’Oktoberfest qui attire Serge Ibaka, mais en tout cas l’ancien intérieur des Bucks a choisi de poursuivre sa carrière dans la capitale bavaroise.

D’après l’insider Marc Mundet (via BasketNews), Ibaka a donc décidé de rejoindre le Bayern Munich pour un an, avec qui il pourra participer à la prestigieuse EuroLeague.

Serge Ibaka has reportedly signed a one-year contract with Bayern 🤯 pic.twitter.com/wnRIhto30p

— BasketNews (@BasketNews_com) September 13, 2023

C’est la première fois depuis 2009 que Serge Ibaka jouera ailleurs qu’en Amérique. En NBA, le joueur congolo-espagnol s’était imposé comme l’un des meilleurs défenseurs et conteurs de la Ligue avec le Oklahoma City Thunder, tout en remportant un titre de champion avec les Toronto Raptors en 2019. Mais ces dernières années, il a vu son rôle et son impact diminuer de plus en plus (4,1 points et 2,8 rebonds de moyenne en 2022-23), jusqu’à devenir un joueur du bout du banc. En janvier dernier, Ibaka a été transféré des Bucks aux Pacers, qui l’ont coupé dans la foulée.

Au Bayern, à 33 ans, Serge Ibaka va ainsi tenter de se relancer en côtoyant le plus haut niveau européen. Potentiellement pour revenir en NBA ensuite ?

__________

Source texte : Marc Mundet (via BasketNews)