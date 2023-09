À la veille de la reprise du Championnat de France de basket, TrashTalk fait un tour d’horizon des 18 équipes qui s’affronteront lors de la saison 2023-24. Au menu du jour, l’AS Monaco, qui entame une nouvelle saison comme l’une des têtes d’affiche du basket français et européen.

Champion de France en titre, l’ASM s’avance comme le grand favori pour la reconquête de son trophée. Après avoir roulé sur le saison régulière et les playoffs l’an dernier, les Monégasques se sont bien renforcés cet été dans le but de maintenir leur domination en France, mais aussi de jouer les premiers rôles en EuroLeague. Avec l’arrivée de plusieurs recrues de taille, ils ont de quoi franchir un nouveau cap et rêver plus grand.

Les résultats de la saison dernière :

Championnat de France : Champion de France !

Coupe de France : Vainqueur en finale contre l’ASVEL (90-70)

EuroLeague : 3e de la compétition !

Les départs :

Ambroise Couture (Pont-de-Cheruy)

Chima Moneke (Baskonia)

Yoan Makoundou (Buducnost Podgorica)

Les arrivées :

Terry Tarpey (Le Mans)

Petr Cornelie (Real Madrid)

Mouhammadou Jaiteh (Virtus Bologne)

Théo Pichard (INSEP)

Kemba Walker (Dallas Mavericks)

L’effectif complet (connu à ce jour) pour la saison 2023-24 :

Meneurs : Kemba Walker, Mike James, Matthew Strazel, Théo Pichard, Elie Okobo

Arrières : Jordan Loyd, Yakuba Ouattara

Ailiers : Terry Tarpey, Alpha Diallo

Ailiers-forts : Jaron Blossomgame, John Brown III, Petr Cornelie

Pivots : Mam Jaiteh, Donta Hall, Donatas Motiejunas

Le joueur à suivre : Kemba Walker

Au regard de la qualité de l’effectif monégasque, il n’est pas facile de distinguer un homme parmi tous les autres. Mike James, Donatas Motiejūnas, Elie Okobo et Jordan Loyd sont autant des gros joueurs que l’on suivra de près la saison prochaine. On gardera également un oeil sur les recrues françaises Terry Tarpey, Mouhammadou Jaiteh et Petr Cornelie… mais c’est bien l’ancien joueur NBA Kemba Walker qui va attirer notre attention.

Quadruple All-star et élu dans la All-NBA Third Team en 2019, Kemba est assurément le plus gros nom de l’effectif monégasque… même si rien ne dit qu’il en deviendra le leader. N’oublions pas que c’est pour relancer sa carrière, au point mort en NBA, que le meneur a traversé l’Atlantique et signé à l’ASM. On espère le voir performer dans le Championnat de France, à qui il va donner une attention médiatique non-négligeable après le départ de Victor Wembanyama, mais aussi en EuroLeague, où il sera particulièrement attendu aux quatre coins du continent.

Les compétitions à venir en 2023-24 :

Championnat de France

Coupe de France

Euroleague

Les dates importantes de la saison :

Limoges – Monaco (Championnat de France) le 16 septembre 2023 Monaco – Saint-Quentin (Championnat de France) le 26 septembre 2023 ASVEL – Monaco (Championnat de France) le 1er octobre 2023 Valence – Monaco (Euroleague) le 6 octobre 2023 Monaco – Virtus Bologne (Euroleague) le 13 octobre 2023 Monaco – Olympiakos (Euroleague) le 30 novembre 2023 Monaco – ASVEL (Championnat de France) le 28 décembre 2023 Monaco – Real Madrid (Euroleague) le 19 janvier 2024 Monaco – Bayern Munich (Euroleague) le 11 avril 2024 Blois – Monaco (Championnat de France, dernière journée) le 11 mai 2024



Le calendrier complet de Monaco la saison prochaine

Les Monégasques vont clairement jouer sur plusieurs tableaux la saison prochaine. Grands favoris du Championnat de France, ils auront pour but de faire aussi bien – à défaut de pouvoir faire mieux – que l’an dernier, c’est à dire un doublé Coupe – Championnat. Mais l’ASM aura avant tout la tête à l’Euroleague, prestigieuse compétition européenne qu’elle n’a jamais remporté. Avec un effectif aussi dense et complet, elle pourrait même se permettre de réserver certains joueurs pour les matchs européens afin de faire tourner l’effectif au maximum et d’éviter le sur-régime avec l’enchaînement des matchs et des déplacements au coeur de l’hiver.

Monaco a de grandes ambitions et s’est donné les moyens de les atteindre grâce à un mercato XXL cet été. Si le collectif est aussi performant que la saison dernière et que les recrues s’y intègrent bien, l’ASM pourrait rapidement changer de statut et devenir un cador sur la scène européenne.

Source effectif : BasketEurope