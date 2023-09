À quelques semaines de la reprise du Championnat de France de basket, TrashTalk fait un tour d’horizon des 18 équipes qui s’affronteront lors de la saison 2023-24. Au menu du jour ? la JL Bourg Basket, demi-finaliste du championnat en juin dernier et plus que jamais parmi les clubs qui comptent en France.

Après une saison 2022-23 qui s’est soldée par le meilleur résultat de l’histoire du club (demi-finale perdue face à Monaco), Freddy Fauthoux repart au combat avec une équipe qui vise au moins le même résultat cette saison. Avec une particularité en plus cette année… la présence potentielle de la NBA au premier rang, avec l’arrivée sous forme de prêt de Zaccharie Risacher. Voilà qui promet encore une année pleine de frissons à Ekinox.

Les résultats de la saison dernière :

Championnat de France : 5èmes du championnat (19-15) et demi-finaliste des Playoffs (0-3 vs Monaco)

Coupe de France : défaite en quarts de finale face à Strasbourg

Eurocup : 9 victoires et 9 défaites

Les départs :

Alexandre Chassang (Limoges)

Pierre Pelos (Gran Canaria)

Jordan Floyd (Bursaspor)

James Palmer (Turk Telekom)

Frantz Massenat (NCAA, coach)

Bryson Williams, Amida Brimah

Les recrues :

JeQuan Lewis (Rostock), Bryce Brown (Szczecin), Jeremy Morgan (Bonn), Zaccharie Risacher (ASVEL, prêt), Maksim Salash (Nizhny Novgorod), Bodian Massa (Strasbourg) et Godwin Omenaka (Egis Kormend)

L’effectif complet pour la saison 2023-24 :

Meneurs : Jequan Lewis, Hugo Benitez et Axel Julien

Arrières : Bryce Brown et Jeremy Morgan

Ailiers : Zaccharie Risacher, Isiaha Mike et Maxime Courby

Intérieurs : Maksim Salash et Kevin Kokila

Pivots : Bodian Massa et Godwin Omenaka

Pas mal de mouvements cet été à la JL.

Pierre Pelos a mis fin au beau mariage entre lui et la Jeu en acceptant une proposition de Gran Canaria, réalisant ainsi son rêve de basketteur et on ne va clairement pas lui en vouloir même si le timing est… spécial. Les Américains Palmer Jr., Williams et Floyd sont partis, tout comme Frantz Massenat qui a accepté un poste… d’assistant coach en NCAA (?!?). Enfin on aurait voulu vous dire qu’Alexandre Chassang s’est reconverti en plâtrier peintre mais il a seulement rejoint le CSP “à jamais les premiers” Limoges. Au rayon des arrivées Zaccharie Risacher (on en parle juste en dessous) mais également l’international français Bodian Massa dans la raquette, trois américains au talent offensif certain et deux paris à l’intérieur. Ça c’est de l’analyse qui analyse.

Le joueur à suivre : Zaccharie Risacher

3,2 points et 1,8 rebond en EuroLeague, 2,6 points et 1,3 rebond en championnat. On pourrait se demander à quelle heure un joueur aussi lambda attire autant de convoitise mais sachez que le fils de Stéphane et frère d’Ainoha vient d’avoir 18 ans, déjà, et que son potentiel fait de lui l’un des jeunes basketteurs les plus désirés et surveillés de la planète basket. Et c’est donc à Bourg-en-Bresse que le pépère Zacch débarque, dans un environnement connu puisqu’il a joué la JL toute sa jeunesse, puisqu’il a également connu les fastes de l’école des meneurs de la JL Bourg, celle-là même où tu te termines au buffet à volonté “A la bonne heure” après six heures d’entraînement par jour.

Plus sérieusement ? On parle d’un international, d’un prospect d’une telle qualité que la NBA fait de lui l’une de ses cibles principales en vue de la prochaine Draft, rien que ça. Ailier aux mensurations folles et doté d’un sacré bras, le fils du médaille d’argent de Sydney va voir débarquer toute l’année – comme Victor Wembanyama avant lui – des émissaires des 30 franchises NBA ou pas loin, des agents presque secrets qui découvriront donc à la fois le talent du gamin et le brouillard de la Bresse, ça risque de leur faire tout drôle. On part donc sur une saison lors de laquelle Risacher devra être utilisé intelligemment par la JL, à la fois dans l’optique de l’envol de sa carrière, mais également dans l’intérêt du club, afin que cette lumière passagère fasse de la JL un club qui compte encore plus en France et en Europe.

Les compétitions à venir en 2023-24 :

Championnat de France

Coupe de France

Eurocup

Les dates importantes de la saison :

24 septembre : premier match de la saison face au Paris Basket

12 octobre : premier match d’Eurocup de la saison face à Cluj

12 février : réception de Monaco

Du 17 au 19 février : Leaders Cup

16 mai : réception de l’ASVEL

23 mai : début des Playoffs

Le calendrier complet de la JL Bourg la saison prochaine

Assurément parmi les équipes que l’on suivra de très très près, surtout si l’on habite Rue Charles Robin, avenue des anciens combattants ou Rue Guichard. La JL Bourg continue son bout de chemin, et cette année ça va causer angliche à la buvette. Vindiou.

