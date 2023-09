Depuis l’annonce de Shams Charania concernant la volonté de LeBron James de construire une équipe monstrueuse pour représenter les États-Unis aux Jeux Olympiques de Paris, nombreux sont les joueurs NBA qui veulent en être. Parmi eux, Devin Booker, star des Suns, serait même prêt à accepter un rôle de coéquipier.

Après la déroute des États-Unis à la Coupe du Monde 2023, c’est un peu l’ordre de bataille au pays de l’Oncle Sam. En tête, les déclarations de LeBron James faisant état de la volonté du King d’aller aux Jeux Olympiques de Paris l’an prochain, avec un casting cinq étoiles pour rouler sur le tournoi et rétablir la domination des États-Unis sur la planète basket. Depuis, le sujet est devenu l’un des principaux motifs de conversation chez les joueurs NBA, et certains signifient déjà leur envie d’être aux côtés de Bronbron à Paris dans un an.

Devin Booker en fait partie. Et il est prêt à concéder son statut de superstar en NBA le temps d’une compétition internationale. En tout cas, c’est ce qu’il a attesté en répondant directement à Kyle Kuzma sur Twitter. Le joueur des Wizards exprimait publiquement son interrogation sur la capacité de certaines stars à se plier à une hiérarchie spécifique lors des Jeux, avec moins de ballons et moins de temps de jeu.

I’ll do it https://t.co/77PBGNEQ0W

— Book (@DevinBook) September 12, 2023

Une belle volonté, reste à voir ce que cela donnera sur le terrain. Le meilleur exemple en date est Brandon Ingram. Leader des Pelicans, Ingram a eu grand mal à s’adapter aux besoins collectifs de Team USA, n’arrivant pas à trouver son rythme dans la compétition avec un temps de jeu réduit. Le résultat ? Une compétition frustrante et ratée d’un point de vue individuel, et un gros manque pour Team USA sur le plan collectif. Il faudra donc bien se mettre d’accord – en cas de constitution d’une équipe de très haut niveau – sur le rôle de chacun bien en amont de la Coupe du Monde. Car les sélections internationales n’ont elles pas ce genre de souci, et ça se voit sur le terrain.

Source : @DevinBook