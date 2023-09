Construite en 2002, le Paycom Center d’Oklahoma City a fait son temps. La mairie de la ville a entériné un projet de construction d’une nouvelle enceinte pour le Thunder, à hauteur des enjeux technologiques de la décennie à venir. Dans leur communiqué, les autorités parlent d’un projet de 900 millions de dollars.

Nous vous en parlions cet été. À Oklahoma City, la volonté de faire sortir de terre un nouvel écrin flambant neuf pour accueillir le Thunder et des concerts de grande ampleur était forte. Parce que la NBA met une forme de pression implicite pour que ses équipes évoluent dans des bijoux de technologie et de confort, parce que les franchises concurrentes ont – pour certaines – déjà investi dans des salles flambant neuves. Et que la différence est claire et nette.

La mairie table donc sur un projet de 900 millions de dollars, qui devra encore être validé par les administrés locaux lors d’un vote le 12 décembre prochain. L’idée ? Doter le Thunder d’un nouveau lieu de travail sans que les impôts locaux explosent. Le montant de 900 millions peut paraître énorme, il est pourtant loin des 1,4 milliards de dollars qu’ont requis la construction du Chase Center à San Francisco, pour les Warriors. Et pour la nouvelle salle des Clippers, qui sortira de terre en 2024, on parle de 2 milliards ! Par ailleurs, le Thunder s’est engagé à fournir un apport de 50 millions de dollars.

Pour mettre sur pieds ce projet, la mairie a obtenu du Thunder la promesse de rester à OKC jusqu’en 2050.

“Le point le plus important de cet accord est sans doute sa durée, qui représente le double de l’engagement pris en 2008 et permettra au Thunder de rester ici au-delà de 2050. Mes enfants auront mon âge lorsque cet accord prendra fin. Pendant une génération, nous conserverons l’impact économique et la qualité de vie dont nous avons bénéficié en tant que ville de ligue majeure. C’est un investissement qui se rentabilise plusieurs fois”- David Holt, maire d’Oklahoma City.

La mairie a également fourni une étude qui indique que la construction et l’exploitation de l’enceinte rapporteraient 600 millions de dollars par an, tout en créant 3000 emplois. Reste à voir ce que décideront les administrés lors du vote en décembre, mais le Thunder devrait avoir la promesse d’une nouvelle salle d’ici peu de temps.

Source : ESPN