Il y a deux jours, on apprenait que la NBA envisageait de mettre en place de nouvelles règles pour faire face au problème du load management. Aujourd’hui, on apprend que ces règles ont été officiellement validées par le Board of Governors de la Ligue.

C’est officiel, il ne sera plus possible pour une équipe de mettre au repos deux stars dans un seul et même match.

D’après Shams Charania (The Athletic) et Adrian Wojnarowski (ESPN), la NBA a donc approuvé le nouveau règlement visant à lutter contre la mise au repos abusive des meilleurs joueurs de la Ligue. Ces nouvelles règles concernent les joueurs “star” de la NBA, c’est-à-dire les joueurs ayant été All-Star ou All-NBA au cours des trois dernières saisons. Cela concerne 49 joueurs répartis dans 25 équipes au total.

NBA Board of Governors has approved new policy that a team is unable to rest two star players in the same game moving forward, multiple sources tell @TheAthletic @Stadium. A star is defined as someone who has made All-Star or All-NBA team in the past three seasons.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 13, 2023

Non seulement les équipes ne pourront plus mettre au repos deux stars dans un seul et même match, mais elles devront également faire en sorte que leurs stars soient disponibles pour les matchs en antenne nationale et les rencontres du in-season tournament.

Si ces nouvelles règles ne sont pas respectées, les franchises risquent les sanctions financières suivantes :

100 000 dollars pour une première violation

250 000 la seconde

1,25 million la troisième

1 million de plus à chaque nouvelle violation

Très clairement, Adam Silver souhaite remédier au maximum à ce problème du load management dans le but de relancer l’intérêt de la saison régulière, redorer l’image de la NBA auprès de certains fans, et ainsi améliorer les relations avec les diffuseurs TV mais aussi les sociétés de paris sportifs, directement concernés par l’absence des meilleurs joueurs lors de certains matchs.

__________

Sources texte : The Athletic, ESPN

ESPN Source: The NBA Board of Governors has voted to approve new rules strengthening resting policy rules and punishments for star players that include national TV games, in-season tournament games and sitting out multiple All-Stars together in regular season games. https://t.co/uEu5tFdeok

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 13, 2023