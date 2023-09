En difficulté lors des matchs de prépa et au tout début de la Coupe de la Monde, Brandon Ingram sort désormais du banc. Pas une punition de la part du coach Steve Kerr, mais plutôt un nouveau rôle pour maximiser les qualités de scoreur/playmaker du All-Star des Pelicans. Rôle que BI a accepté sans broncher.

Si vous suivez de près les matchs de Team USA depuis le début du Mondial, vous n’avez pas pu rater le récent changement effectué par Steve Kerr dans le cinq majeur de l’équipe. Face à la Jordanie, dans le troisième et dernier match du premier tour, Josh Hart a été intégré dans le cinq majeur, tandis que Brandon Ingram a pris place sur le banc. “En FIBA, vous devez trouver rapidement des solutions” a justifié Kerr, soulignant les débuts de match poussifs de son équipe face à la Nouvelle-Zélande et la Grèce.

Frustré par certaines difficultés qu’il a pu rencontrer jusque-là, Brandon Ingram a néanmoins compris la décision de son coach, qui n’a pas hésité à souligner le comportement très pro de son joueur.

“Je suis à court de compliments concernant BI, par rapport à son attitude et sa manière de gérer cette situation car il n’est pas habitué à sortir du banc et il jouait correctement. Ce n’est pas comme s’il galérait. Il n’était juste pas bien utilisé dans ce lineup.” – Steve Kerr

Sortir du banc avec Team USA, d’autres grands joueurs l’ont fait par le passé (coucou Dwyane Wade). Avec autant de talents dans un roster, ce n’est pas vraiment une question d’être titulaire ou remplaçant, c’est plutôt de trouver le meilleur équilibre collectif pour que l’équipe soit la plus forte et complète possible. Austin Reaves, Tyrese Haliburton et Paolo Banchero sont tous membres de la second unit aujourd’hui, et font partie des meilleurs éléments de Team USA sur ce début de compétition. Brandon Ingram veut désormais s’ajouter à ce groupe-là qui fait énormément de différences.

“J’ai vraiment aimé le changement de lineup pour BI. Le jeu était beaucoup plus fluide. Il a terminé avec cinq passes décisives, il avait plus le ballon. Je sais qu’il a aimé ça.” – Steve Kerr

Au lieu de débuter aux côtés de Jalen Brunson et Anthony Edwards, des gros porteurs de ballon, Brandon Ingram est donc sorti du banc face à la Jordanie pour terminer avec 7 points et 5 passes décisives en 15 minutes de jeu. Alors certes, c’était la Jordanie en face, mais BI semble clairement avoir retrouvé des sensations, tout en permettant à Team USA d’être mieux équilibré avec le soldat Josh Hart en tant que titulaire.

On attend désormais confirmation au second tour de la compétition, face au Monténégro aujourd’hui et la Lituanie dans deux jours.

__________

Source texte : The Athletic