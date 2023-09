Selon le média The Athletic, les Lakers seraient particulièrement attentifs à la situation de Trae Young. Les Purple & Gold suivent de très près le joueur depuis un certain temps et pourraient, à l’avenir, passer à l’action dans ce dossier…. Explications.

Les Lakers ont historiquement une capacité d’attraction quasi inégalée quand il s’agit de recruter des superstars NBA. Depuis cinq saisons maintenant, les Purple & Gold s’appuient sur le duo LeBron James – Anthony Davis, qui a notamment permis à la franchise de remporter sa 17è bannière en 2020.

Mais depuis, les Californiens tâtonnent, ils tâtonnent notamment sur le poste de meneur et aimeraient tant qu’à faire rajouter une nouvelle superstar à leur roster. On a bien eu un petit passage de Dennis Schröder pendant la saison 2020-21 et la saison passée, mais bien que le meneur allemand ait été plutôt correct, il n’avait pas vraiment la carrure pour être le troisième homme d’un Big Three aux côtés du King et de Davis. On s’était alors rabattu à l’époque sur Russell Westbrook, et l’empileur de triples-doubles a réalisé un passage plus que mitigé à L.A. (pour ne pas dire totalement catastrophique). Et puis, la révélation Austin Reaves la saison dernière a un petit peu changé la donne, redonnant un peu le sourire à des fans pas forcément rassurés non plus par l’apport de… D’Angelo Russell, ça commence à faire beaucoup de prétendants pour ce poste 1.

Gabe Vincent est arrivé cet été, un de plus, mais le prochain chapitre du best seller “Un meneur à Los Angeles” pourrait donc être… le recrutement de Trae Young. Car pendant ce temps là, le front office des Lakers a toujours eu un oeil particulièrement attentif à la situation d’Ice Trae selon Johan Buva de The Athletic :

“Trae Young est depuis longtemps dans le collimateur de Los Angeles, l’évolution de sa situation à Atlanta est suivie de très près par les Lakers.” – Johan Buva via The Athletic

Le fait que la valeur d’Austin Reaves monte en flèche en raison de ses (très) bonnes performance chez les Lakers pourrait être un accélérateur de particules pour l’arrivée d’un meneur superstar comme Trae Young dans la mesure ou un possible trade serait, alors, moins déséquilibré. On parlait aussi – pendant un moment – d’une possible arrivée de Kyrie Irving, qui connaît très bien LeBron James, mais également de Damian Lillard ou de Kyle Lowry. Mais la priorité des Lakers depuis un petit moment semble donc être Trae Young.

Cependant, les choses ne sont pas être si simple. Même si le dégarni adepte des shoots du logo ne fait pas l’unanimité en Georgie, le front office des Faucons a mis le paquet pour construire autour de sa star. L’arrivée d’un nouvel entraîneur en la personne de Quinn Snyder en février dernier est une TRÈS bonne nouvelle pour le meneur qui ne s’entendait pas vraiment des masses avec Nate McMillan, son ancien coach. La prolongation de Dejounte Murray et la possible arrivée d’un Pascal Siakam augure également beaucoup de bonnes choses pour la saison des Hawks. Mais en cas de loupé, attention donc à la grande lessive du côté d’Atlanta qui pourrait définitivement mettre fin à l’ère Trae Young. Une possible aubaine pour les Lakers, et ce sera l’un des gros enjeux de cette saison.