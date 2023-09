Andre Drummond pense qu’il est le meilleur rebondeur de tous les temps. Les roses sont rou… hein QUOI ? Eh, le nouveau CBA autorise la marijuana, mais c’est pas une raison pour en mettre dans ses Chocapic cher Dédé. On a certes affaire ici à un grand spécialiste de la discipline, mais soyons sérieux quelques minutes.

C’est la Coupe du Monde de basketball, les yeux sont rivés sur les sélections internationales et forcément, la NBA n’est – pour quelques semaines seulement – plus la capitale indiscutée et indiscutable de la planète orange. Et donc, certains joueurs en profitent pour placer quelques déclarations en vif, peut être en espérant qu’elles passent inaperçues et finissent par être acquises car non contestées… ou à l’inverse, pour faire parler, au risque de passer pour l’imbécile de la commune à cause de propos complètement lunaires.

On ne fera pas de choix ici, mais Andre Drummond rentre dans l’une de ces deux catégories. Pour le joueur des Bulls, sa carrière est la meilleure qu’un rebondeur n’ait jamais faite. Il est donc le meilleur d’entre tous. Et on s’arrêtera là pour donner directement la parole à l’intéressé.

“J’avais l’habitude de jouer plus de quarante minutes, j’ai été All-Star, All-NBA… le meilleur rebondeur de tous les temps. Je suis le meilleur rebondeur de l’histoire.” – Andre Drummond.

Alors. Peut-être que la statistique présentée dans le podcast est un point important, puisqu’elle indique que Drummond est effectivement une machine à rebond (près d’un rebond sur quatre possibles capté lorsqu’il était sur le terrain, en carrière). Cela ne remet pourtant pas en question les légendes de la discipline que furent Wilt Chamberlain, Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar ou encore Dennis Rodman (respectivement 24000, 21500, 17500 et 12000 rebonds en carrière, Drummond n’est qu’à peine à 10000). Des bras longs comme ça, qui gobaient les balles par vingtaine tous les soirs. Des rebondeurs qui étaient diablement plus efficaces que Drummond.

Dans une ère parfois entièrement différente, certes. L’idée n’est pas de rabaisser ce cher André, mais d’expliquer qu’au delà de sa personne, d’autres ont profondément marqué le jeu. Grâce notamment au rebond. Ce qui – tout bon joueur qu’il puisse être dans ce domaine – n’est pas son cas. Il faudra repasser avec de plus solides arguments la prochaine fois.

