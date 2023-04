Trae Young n’est plus intouchable chez les Hawks…

Alors que les Hawks sont aujourd’hui concentrés sur leur match de play-in face à Miami mardi, de nombreux changements pourraient avoir lieu dans l’effectif cet été après une campagne 2022-23 décevante. De nombreux changements, et peut-être même des changements majeurs impliquant un certain Trae Young. On fait le point.

Les Hawks d’Ice Trae avaient abordé la saison avec beaucoup d’ambition. L’arrivée de Dejounte Murray chez les finalistes de conférence 2021 devait permettre à Atlanta de retrouver les hauteurs de l’Est après la déception de l’an passé (élimination au premier tour des Playoffs contre… Miami), pour possiblement faire un nouveau run en Playoffs. Au lieu de ça, les Faucons ont terminé avec un bilan tout juste à l’équilibre (41 victoires – 41 défaites), ont changé d’entraîneur en cours de route, tout ça avec pas mal de bouleversements en coulisses. Traduction : l’été risque d’être bien animé à Atlanta.

The Hawks’ front office has the green light from ownership to consider trade opportunities involving Trae Young, per @KevinOConnorNBA pic.twitter.com/ryLoN9Yn8W

Pour reprendre les mots de Kevin O’Connor de The Ringer, le front office des Hawks “a eu le feu vert des proprios pour faire tout ce qu’il souhaite avec le roster”. Carte blanche totale, ce qui veut dire que les dirigeants d’Atlanta (le manager général Landry Fields, son assistant Kyle Korver, le fils du propriétaire principal Nick Ressler…) ont théoriquement la possibilité de transférer le franchise player Trae Young s’ils estiment que c’est la meilleure chose à faire.

Arrivé à Atlanta en 2018 avec le statut de nouveau visage de la franchise, Ice Trae s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs offensifs les plus prolifiques en NBA : plus de 25 points et 9 caviars de moyenne en carrière, on n’en connaît pas beaucoup qui affichent de tels chiffres. Mais Trae Young, c’est aussi un joueur dont le leadership a souvent été remis en cause, un meneur qui s’est plusieurs fois fritté avec ses coachs, et qui ne fait pas vraiment l’unanimité auprès de ses coéquipiers. Vous ajoutez à ça ses grosses limitations défensives, et vous comprenez pourquoi Young n’est pas intransférable après deux campagnes décevantes sur le plan collectif.

Trae Young chose to not play in Hawks’ home win vs. Denver due to an exchange with HC Nate McMillan during Friday’s shootaround, per @ShamsCharania

McMillan reportedly disagreed with Young’s rehab approach & gave him the option to “play off the bench—or don’t show up at all.” pic.twitter.com/HgkaR0Zwja

— NBA on TNT (@NBAonTNT) December 4, 2022