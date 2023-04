Pour avoir frappé son coéquipier durant un temps-mort hier soir, Rudy Gobert a été suspendu par sa franchise. Les Wolves ont décidé de ne pas convoquer le joueur pour le match du Play-in face aux Lakers prévu ce mardi.

C’est l’image de la dernière journée de régulière et elle n’est malheureusement pas très glorieuse pour Rudy Gobert. Après un échange tendu avec son coéquipier Kyle Anderson, le pivot des Bleus s’est rendu coupable d’un coup de poing dans le torse de son coéquipier. Renvoyé immédiatement chez lui par sa direction avant même la fin du match, Rudy n’a pas tardé à présenter ses excuses pour son pétage de câble.

Emotions got the best of me today. I should not have reacted the way i did regardless of what was said. I wanna apologize to the fans, the organisation and particularly to Kyle, who is someone that i truly love and respect as a teammate. — Rudy Gobert (@rudygobert27) April 10, 2023

Faute avouée à moitié pardonnée mais la franchise ne pouvait pas laisser cette action sans réponse. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, les Wolves ont donc infligé une suspension d’un match à leur joueur. Celui-ci ne disputera donc pas la rencontre comptant pour l’ouverture du Play-in Tournament ce mardi.

Gobert will serve a one-game suspension and is expected to return if the Wolves lose to the Lakers and play another play-in game, or advance into the Western Conference playoffs, sources said. https://t.co/JMSdwm7P2o — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 10, 2023

C’est un sacré coup dur pour Gobert, qui va donc rater un match capital dans la saison de Minny. C’est aussi un vrai problème pour l’équipe, qui perd son meilleur défenseur intérieur alors qu’il va falloir se coltiner Anthony Davis pendant tout un match. Et clairement, c’est pas Karl-Anthony Towns qui va lock AD à la place de Gobert. Le timing n’est donc pas fou mais Tim Connelly a voulu envoyer un message après cette altercation, en priorisant la discipline au sein du groupe à une logique purement sportive.

The Timberwolves had to suspend Gobert for throwing a punch, but accepted that it was a shot to chest with no intent to injure Kyle Anderson and understood that Anderson called Gobert a “bitch” repeatedly on a night Gobert was playing hurt, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 10, 2023

Il sera intéressant de voir comment se passe la réintégration du joueur. En cas de défaite face aux Lakers, Gobert sera à disposition de Chris Finch pour affronter le vainqueur du match entre les Pelicans et le Thunder. À noter qu’aucune sanction ne semble prise contre Kyle Anderson, malgré ces insultes à l’encontre du tricolore.

Si les Wolves perdent face aux Lakers ce mardi, ils joueront un deuxième match vendredi soir (à domicile) face au vainqueur du match Pelicans – Thunder. Le gagnant jouant Denver au 1er tour des Playoffs. Gobert est suspendu un match, celui de mardi. Il pourrait jouer vendredi. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 10, 2023

Source texte : ESPN